مسابقات کشوری کونگ فو و هنرهای رزمی به میزبانی بوشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر مسابقات قهرمانی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی به میزبانی استان بوشهر، در سالن ۲ هزار نفری شهر بوشهر با حضور سید عباس هاشمی منش رئیس فدراسیون کونگ فو، موسی کشتکار سرپرست اداره ورزش و جوانان استان بوشهر، استاد ساسانیان مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون، علی رحیمی فرد دبیر کمیته شورای فنی، جواد حیدری و حمیدرضا بنافی به ترتیب رئیس هیئت و انجمن کونگ فو استان بوشهر و دیگر مسئولین استانی و کشوری برگزار شد.

این مسابقات در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با حضور ۱۲۰ ورزشکار و در قالب ۲۰ تیم برگزار شد.

بر اساس نتایج کسب شده تیمی در رده جوانان استان بوشهر مقام اول، استان مرکزی مقام دوم و استان کهکیلویه بویراحمد مقام سوم شد و کاپ اخلاق به استان بوشهر رسید.

در رده بزرگسالان استان البرز اول، استان همدان دوم و استان بوشهر سوم شدند و کاپ اخلاق به استان خوزستان رسید.

در رده پیشکسوتان استان اصفهان اول، استان فارس دوم و استان بوشهر سوم شدند و کاپ اخلاق به آذربایجان شرقی رسید.

مربیگری تیم استان بوشهر در این دوره از مسابقات را احسان باقری بر عهده داشت.