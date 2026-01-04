  1. استانها
  2. یزد
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

حاتمی: بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد بهاباد معتکف شدند

حاتمی: بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد بهاباد معتکف شدند

یزد_ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهاباد با بیان اینکه امسال بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد این شهرستان به اعتکاف نشستند گفت: سهم ۶۳۰ نفری دانش‌آموزان در این میان، چشمگیر است.

حجت الاسلام حسین حاتمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات برگزاری مراسم عبادی اعتکاف، اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف در مجموع در ۱۸ مسجد در سطح شهرستان برگزار شد و شور و اشتیاق مردم برای شرکت در این آیین دینی مثال‌زدنی بود.

وی آمار کل شرکت‌کنندگان را حدود ۹۲۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، شاهد حضور فعال و پررنگ دانش‌آموزان بودیم. ۶۳۰ نفر از معتکفین را دانش‌آموزان عزیز تشکیل می‌دادند که نشان‌دهنده گرایش قوی نسل نوجوان به فضاهای معنوی است.

حاتمی: بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد بهاباد معتکف شدند

حجت الاسلام حاتمی در خصوص تفکیک مساجد محل برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی افزود: از مجموع ۱۸ مسجد، ۸ مسجد به‌صورت ویژه برای اعتکاف دانش‌آموزی در نظر گرفته شد؛ به‌طوری‌که ۴ مسجد محل برگزاری اعتکاف پسران دانش‌آموز و ۴ مسجد نیز به اعتکاف دختران اختصاص داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهاباد با بیان اینکه اعتکاف به معنای خلوت سه روزه در مسجد با خدای خود است و فضایی معنوی که در آن با ذکر، قرآن خوانی و اقامه نماز، گناهان را کاهش می‌دهیم افزود: اعتکاف فرصتی برای جدا شدن از شلوغی‌های دنیا و راز و نیاز با خداوند متعال است.

حاتمی: بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد بهاباد معتکف شدند

وی ازافزایش علاقه نسل جوان و نوجوان در مراسم اعتکاف در بهاباد اشاره کرد و گفت: این رشد آماری و حضور چشم‌گیر دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف، نشان‌دهنده گرایش نسل نوجوان و جوان به معنویت و اعتماد خانواده‌ها به آیین اعتکاف است.

کد خبر 6711887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها