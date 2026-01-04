حاتمی: بیش از ۹۰۰ نفر در ۱۸ مسجد بهاباد معتکف شدند

حجت الاسلام حسین حاتمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات برگزاری مراسم عبادی اعتکاف، اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف در مجموع در ۱۸ مسجد در سطح شهرستان برگزار شد و شور و اشتیاق مردم برای شرکت در این آیین دینی مثالزدنی بود.
وی آمار کل شرکتکنندگان را حدود ۹۲۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، شاهد حضور فعال و پررنگ دانشآموزان بودیم. ۶۳۰ نفر از معتکفین را دانشآموزان عزیز تشکیل میدادند که نشاندهنده گرایش قوی نسل نوجوان به فضاهای معنوی است.
حجت الاسلام حاتمی در خصوص تفکیک مساجد محل برگزاری اعتکاف دانشآموزی افزود: از مجموع ۱۸ مسجد، ۸ مسجد بهصورت ویژه برای اعتکاف دانشآموزی در نظر گرفته شد؛ بهطوریکه ۴ مسجد محل برگزاری اعتکاف پسران دانشآموز و ۴ مسجد نیز به اعتکاف دختران اختصاص داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهاباد با بیان اینکه اعتکاف به معنای خلوت سه روزه در مسجد با خدای خود است و فضایی معنوی که در آن با ذکر، قرآن خوانی و اقامه نماز، گناهان را کاهش میدهیم افزود: اعتکاف فرصتی برای جدا شدن از شلوغیهای دنیا و راز و نیاز با خداوند متعال است.
وی ازافزایش علاقه نسل جوان و نوجوان در مراسم اعتکاف در بهاباد اشاره کرد و گفت: این رشد آماری و حضور چشمگیر دانشآموزان در مراسم اعتکاف، نشاندهنده گرایش نسل نوجوان و جوان به معنویت و اعتماد خانوادهها به آیین اعتکاف است.
