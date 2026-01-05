به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدنبی موسویفرد پیش از ظهر امروز دوشنبه در بازدید از مراسم اعتکاف در شوش اظهار کرد: اعتکاف فرصتی مهم برای پرورش نسل متعهد، مؤمن، آماده در مسیر دین است، فلسفه این آئین معنوی تربیت سرباز، یار امام عصر (عج) محسوب میشود.
وی افزود: مساجد، خانوادهها، حوزههای علمیه، آموزشوپرورش در کنار توجه به مسائل علمی دانشآموزان، مسئولیت جدی در تربیت فرهنگی، مذهبی، معنوی نسل جدید بر عهده دارند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به گسترش معنویت در جامعه بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، توجه به آئینهای معنوی در کشور افزایش چشمگیری یافته است، اعتکاف پیش از انقلاب بسیار محدود، کمرنگ برگزار میشد، اما امروز در همه شهرها با استقبال گسترده مردم جریان دارد.
حجتالاسلام موسویفرد با بیان اینکه وضعیت کنونی قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست، عنوان کرد: مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم نباید موجب نادیده گرفتن پیشرفتهای گسترده کشور در سالهای اخیر شود.
وی با توصیه نوجوانان، جوانان به انس با قرآن، تقویت معنویت، ارتباط با خدا گفت: اعتکاف زمینهای اثرگذار برای تحکیم پایههای معنوی، تقویت انس با قرآن، مناجات با پروردگار فراهم میکند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان تأکید کرد: اعتکاف دانشآموزی یک جریان فرهنگساز، ریشهدار است که در شکلدهی هویت دینی نسل نوجوان نقش مؤثری ایفا میکند.
اعتکاف دانشآموزی هر ساله در ایامالبیض ماه رجب در روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵ برگزار میشود، این برنامه معنوی فرصتی برای عبادت، خودسازی، تلاوت قرآن، رشد اخلاقی، مسئولیتپذیری اجتماعی نوجوانان ایجاد میکند.
نظر شما