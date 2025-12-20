جوکار: کاهش بودجه فرهنگی اظهار نظری غیرمنطقی و غیرقابل قبول است

محمدصالح جوکار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بودجه فرهنگی در کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و نمایندگان منتظرند تا پس از وصول آن، ترکیب و میزان توجه به حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه بودجه از دو بخش منابع و مصارف تشکیل می‌شود، گفت: انتظار داریم دولت در ارائه لایحه بودجه جدید، به این ترکیب منطقی و جامع توجه داشته باشد تا ساختار بودجه از توازن لازم برخوردار شود.

فرهنگ بی بودجه

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نامه اخیر برخی شخصیت‌ها به رئیس جمهور مبنی بر کاهش دادن بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: در حال حاضر اساساً بودجه فرهنگی قابل‌توجهی وجود ندارد که بخواهد کاهش یابد. بنابراین اینگونه اظهارات منطقی و قابل قبول نیست.

وی افزود: بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه، باید برای تمام طرح‌های عمرانی، پیوست فرهنگی پیش‌بینی شود، اما به دلیل نبود تخصیص بودجه کافی، این پیوست‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند.

جوکار ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی باید مکمل سایر بخش‌ها باشد و نه قربانی کمبود منابع چرا که در شرایطی هستیم که بیش از پیش به توسعه فرهنگی نیاز است.

اساتید فرهیخته دانشگاهی بر تقویت بودجه‌های فرهنگی اهتمام دارند

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر خود با دانشگاهیان استان یزد بیان کرد: در نشست دانشجویی ۱۶ آذر و همچنین جلسه پیش از آن با تشکل‌های دانشگاهی و رؤسای دانشگاه‌ها، بر اهمیت تقویت بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها و حمایت از فعالیت‌های دانشجویی تأکید شد.

جوکار خاطرنشان کرد: اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها نیز بر این موضوع تأکید کردند که توجه به بودجه فرهنگی در محیط دانشگاهی، عامل مهمی در جذب، پویایی و اثرگذاری دانشجویان در فضای علمی و فرهنگی کشور است و در مباحث فرهنگی و در تولید گفتمان، فرهنگ و کنشگری، دانشگاه باید پرچمدار اقدام فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: اما دانشگاه اکنون به علت عدم اهتمام به فرهنگ شاهد کمرنگ شدن و بی‌تفاوتی دانشجویان نسبت به مسائل دینی و انقلابی، سطحی‌نگری و نمایشی بودن بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها، به‌ویژه معضل مواد مخدر شده است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرخوردگی و بی‌انگیزگی تشکل‌های دانشجویی متأثر از عملکرد برخی مسئولان است و متأسفانه شاهد عدم اجرای برنامه‌های فرهنگی عمیق و اثربخش هستیم، اساتید واقعی و فرهیخته از اختصاص بودجه فرهنگی حمایت می‌کنند نه اینکه خواستار کاهش این بودجه شوند.

لزوم ایجاد یک نظام اندام‌واره و هماهنگ در بخش‌های بودجه‌ای کشور

جوکار با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بودجه اظهار کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس یک نظام اندام‌واره و هماهنگ تنظیم شود تا هر بخش در جایگاه مناسب خود قرار گیرد؛ هم در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد و هم در عرصه فرهنگ و اجتماع باید بودجه‌های لازم دیده شود.