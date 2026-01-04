  1. استانها
گزارش‌های مالی و روندبهره‌برداری مرکز همایش‌های بین‌المللی تصویب شد

اصفهان– چند گزارش مهم مالی و عملکردی شهرداری و همچنین شیوه‌نامه و دستورالعمل بهره‌برداری از مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان در دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تصویب چند گزارش مهم مالی و عملکردی شهرداری و همچنین تصویب شیوه‌نامه و دستورالعمل بهره‌برداری از مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد. در این جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و رسیدگی به صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان پس از بررسی، به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

همچنین گزارش عملکرد فعالیتی شش‌ماهه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۴ در صحن علنی شورا مطرح و با رأی موافق اعضا تصویب شد.

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان گزارش عملکرد مالی دبیرخانه شورا در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و با تأیید آن، این گزارش به تصویب رسید.

در بخش دیگری از این جلسه، شیوه‌نامه و دستورالعمل بهره‌برداری از مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی شهر اصفهان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر شفافیت مالی، نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه شهرداری و ساماندهی بهره‌برداری از ظرفیت‌های شهری به کار خود پایان داد.

