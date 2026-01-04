  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

برگزاری مراسم اعتکاف هیئت خدمت محور یاوران حضرت مهدی(عج) در کاشان

برگزاری مراسم اعتکاف هیئت خدمت محور یاوران حضرت مهدی(عج) در کاشان

کاشان - مسجد اعظم باب الحوائج خیابان آیت الله سعیدی شهر کاشان میزبان هیئت خدمت محور یاوران حضرت مهدی(عج) است.

دریافت 78 MB
کد خبر 6711616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها