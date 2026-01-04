https://mehrnews.com/x3b4mM ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴ کد خبر 6711616 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴ برگزاری مراسم اعتکاف هیئت خدمت محور یاوران حضرت مهدی(عج) در کاشان کاشان - مسجد اعظم باب الحوائج خیابان آیت الله سعیدی شهر کاشان میزبان هیئت خدمت محور یاوران حضرت مهدی(عج) است. دریافت 78 MB کد خبر 6711616 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشنواره «روایت اعتکاف» در لرستان مطهریاصل: اعتکاف فرصت خودسازی و مقابله با وساوس شیطانی است جلوههای همدلی و تربیت دینی در اعتکاف دانشآموزی شهرستان بناب اعتکاف؛ تصویری به رنگ مهربانی اعتکاف نوجوانان در گالیکش؛ روزهای عرفانی آغاز شد روایتی از خلوت معنوی معتکفان استان سمنان؛ همبستگی بر محور عبادت ۱۴ هزار نفر در استان سمنان معتکف شدند؛ غلبه نسل جوان بر جمعیت معتکفان برچسبها آیین اعتکاف کاشان اعتکاف 1404
