به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در آیین آغاز اجرای این طرح، روش ثبتیمبنا را یک گام اساسی به سمت آمارهای نوین توصیف کرد و گفت: هدف این طرح، ارائه آمار دقیق و بهنگام در حوزههای حیاتی جمعیت و مسکن با حداقل بار مالی و عملیاتی است.
وی درباره سازوکار این شیوه جدید سرشماری، اظهار کرد: هسته اصلی جمعآوری دادهها دراین روش، استفاده از اطلاعات موجود در ثبتهای اداری دستگاههای مختلف اجرایی است؛ در کنار این منابع اطلاعاتی، دادههای میدانی و پرسشنامههای الکترونیکی نیز برای تضمین پوشش کامل و ارتقای کیفیت نهایی آمارها، بهکار گرفته می شود.
خداوردی با اشاره به محدوده اجرای طرح در استان زنجان، تصریح کرد: در مرحله آزمایشی، حدود یکهزار و ۵۰۰ خانوار در شهر قیدار و حدود ۹۰۰ خانوار در دهستان خرارود و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده بهصورت آزمایشی مورد سرشماری قرار میگیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان هدف از اجرای این آزمایش را سنجش کیفیت و پوشش دادههای ثبتی و مکانی، ارزیابی دقت اطلاعات دستگاههای اجرایی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی، آزمون میدانی روشهای اجرا، بررسی میزان پاسخگویی خانوارها و برآورد زمان و هزینههای اجرایی سرشماری عنوان کرد.
خداوردی با اشاره به رویکرد مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در سرشماریهای آینده، روش ثبتیمبنا بهصورت تدریجی و در ترکیب با نمونهگیری اجرا خواهد شد که این رویکرد میتواند نقش مؤثری در بهبود برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان کشور ایفا کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه تغییر نظام سرشماری سنتی ایران به شیوه سرشماری ثبتیمبنا از سال ۱۴۰۵ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ است، افزود: تمام سرشماریهای انجام شده در گذشته، با شیوه کلاسیک یا سنتی و با عملیات پیچیده و هزینهبر (مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو) اجرا شده است.
وی گفت: اگرچه نتایج حاصل از سرشماریهای سنتی بسیار با ارزش است اما با افزایش جمعیت کشورها و افزایش روزافزون تقاضاهای آماری کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطلاعات آماری بیشتر و دقیقتر و در فواصل زمانی کمتر در چارچوب نظامهای مدرن برنامهریزی از یکسو و سنگین بودن و مشکلات اجرای آنها از سوی دیگر کشورها را بر آن داشته است تا به سمت روشهای بهینهتر انجام سرشماری پیش بروند.
