به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان تهران خبر داد و گفت: این طرح با بهرهگیری از روشهای نوین و مبتنی بر ثبتمبنا آغاز شده و تا چهارم بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه اجرای آزمایشی سرشماری، گامی مهم در تحول نظام آماری کشور محسوب میشود، افزود: این شیوه در مقایسه با روشهای سنتی گذشته، موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، صرفهجویی در منابع، ارتقای دقت و کیفیت آمارها، تقویت زیرساختها، توسعه دولت الکترونیک و یکپارچگی دادهها خواهد شد.
سپهری درباره مناطق اجرای این طرح در استان تهران توضیح داد: این مرحله بهصورت آزمایشی در منطقه یک تهران (محدوده ولنجک)، منطقه سه (محدوده میرزایی شیرازی و ملاصدرا)، منطقه ۹ (محدوده استاد معین)، منطقه ۱۳ (محدودههای منتخب) و همچنین شهرستان پیشوا در محدوده میدان امام خمینی (ره) اجرا میشود.
رئیس سازمان بودجه و برنامهریزی استان تهران هدف از اجرای آزمایشی را شناسایی و رفع چالشهای احتمالی، ارزیابی دقیق فرایندها و آمادهسازی تیمهای اجرایی عنوان کرد و افزود: این مرحله، زمینهساز اجرای نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان تهرانی در اجرای موفق این طرح، خاطرنشان کرد: شهروندان باید تنها با آمارگیرانی که دارای کارت شناسایی معتبر مرکز آمار ایران هستند همکاری کرده و اطلاعات دقیق و صحیح ارائه دهند.
سپهری همچنین تصریح کرد: اطلاعات جمعآوریشده در این سرشماری صرفاً در اختیار مرکز آمار ایران قرار دارد و به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان امور مالیاتی منتقل نخواهد شد و دادهها فقط برای تحلیلهای آماری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اجرای آزمایشی سرشماری ۱۴۰۵ را یک اقدام ملی و علمی دانست و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و بهویژه رسانهها، امیدواریم این طرح با موفقیت اجرا شده و سرشماری نهایی در آبانماه ۱۴۰۵ با آمادگی کامل برگزار شود.
