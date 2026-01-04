  1. استانها
  2. تهران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

ویدیوی مهر از جزئیات انفجار ساختمان در پاکدشت بر اثر نشت گاز

ویدیوی مهر از جزئیات انفجار ساختمان در پاکدشت بر اثر نشت گاز

پاکدشت- خبرنگار مهر روز گذشته با حضور در محل حادثه انفجار ساختمان گزارشی ویدیویی از جزئیات این حادثه تهیه کرد.

دریافت 12 MB
کد خبر 6712255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها