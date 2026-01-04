به گزارش خبرنگار مهر، کاظم یوسفی بعد از ظهر یکشنبه در همایش دهیاران استان گیلان با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته تعدادی از شهرداریها به دلایل مختلف از جمله اختلاف با شوراها از انجام تکالیف عقب ماندند که برخوردهای قانونی لازم با آنها صورت گرفت و این روند در صورت تکرار ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به فرآیند تصویب تعرفه عوارض افزود: دفتر ابلاغ تعرفهها به شهرداریها ارسال شده و تأکید جدی ما بر رعایت تبصره ۱۱ قوانین مربوطه است. ارزش معاملاتی نباید بهصورت غیرواقعی پایین در نظر گرفته شود و ارقام تعیینشده باید هم بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم مسئولیت تخلفات احتمالی در حوزه ساختوساز را متوجه متخلف کند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ادامه داد: شهرداریها باید حداکثر توان خود را برای ارائه پیشنهادهای دقیق به شوراها به کار بگیرند تا پس از تصویب، قابلیت انتشار در آگهی عمومی را داشته باشد.
یوسفی با تأکید بر موضوع حسابرسی شهرداریها تصریح کرد: انتخاب حسابرس از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و این فرآیند باید حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی انجام شود. با وجود اینکه زمانبندی حسابرسی مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده، گزارشها نشان میدهد برخی شهرداریها در این زمینه اقدامی انجام ندادهاند که این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است و انتظار داریم هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه پرسنلی اشاره کرد و گفت: تمامی پروندههای ارسالی از سوی شهرداریها بررسی شده و فوقالعادههای قانونی اعمال شده است؛ بهگونهای که در حال حاضر هیچ کارگری در شهرداریها وجود ندارد که از این مزایا برخوردار نباشد.
مدیرکل امور شهری و شوراها همچنین الکترونیکیسازی خدمات شهرداریها را یکی از اولویتهای اصلی استان دانست و بیان کرد: این موضوع از تکالیف بودجهای شهرداریهاست و اعتبارات لازم نیز پیشبینی شده است. از محل اعتبارات ماده ۴۲، فرآیند تغییر نرمافزار شهرسازی و جایگزینی سامانههای جدید در حال انجام است و تاکنون از ۵۶ شهرداری استان، ۴۸ شهرداری وارد این فرآیند شدهاند.
یوسفی هدف نهایی این اقدامات را ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات شهرداری از طریق بسترهای الکترونیکی عنوان کرد.
وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردیبهشتماه سال آینده، گفت: با توجه به ورود به ماههای پایانی فعالیت شوراها، لازم است شهرداران با دقت بیشتری در چارچوب احکام و وظایف قانونی خود عمل کنند؛ چرا که نظارتها بهویژه در حوزه هزینهکرد اعتبارات و پروژههای عمرانی تشدید خواهد شد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان همچنین سکونت شهرداران در محل خدمت را الزامی دانست و هشدار داد: در صورت عدم رعایت این موضوع، مسئولیت آن متوجه شخص شهردار بوده و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به تأمین ماشینآلات شهرداریها خاطرنشان کرد: طی ۹ ماه گذشته بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برای خرید ماشینآلات هزینه شده و ۱۳۷ دستگاه تحویل شهرداریها شده است. شهرداریهایی که تاکنون موفق به جذب این اعتبارات نشدهاند، در صورت ارائه پروژههای مشخص، میتوانند از حمایت سازمان همیاری شهرداریها بهرهمند شوند.
نظر شما