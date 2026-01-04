علی نژاد: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی نژاد ظهر یکشنبه در در آئین آغاز سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در آذربایجان غربی و در جمع عوامل اجرایی و آمارگیران اظهار کرد: آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ انجام شده و قرار است سال آینده همزمان با سراسر کشور، در استان آذربایجان غربی نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به صورت ثبتی و مبنایی اجرایی و عملیاتی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: این سرشماری ثبتی مبنا خواهد بود و قرار است در مرحله آزمایشی، چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت این طرح مورد بررسی قرار گرفته و با انجام اقدامات لازم برای رفع چالش‌ها و حل مشکلات در مهلت باقیمانده، شرایط بهتری را در اجرای سرشماری اصلی در سال آینده در استان شاهد باشیم.

مرحله آزمایشی تا سوم بهمن ماه اجرا می‌شود

علی نژاد گفت: نوشین شهر و دهستان طلاتپه در قالب ۱۰ حوزه شهری و روستایی برای این طرح در نظر گرفته شده تا اطلاعات چهار هزار خانوار در مدت ۲۰ روز به ثبت رسیده و تا سوم بهمن ماه، مرحله آزمایشی به اتمام برسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها بر اساس فرمان سرشماری که از سوی رئیس جمهور صادر شده موظف به همکاری با ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن هستند که شعار تعیین شده نیز برای سرشماری سال آینده «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» تعیین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اضافه کرد: امیدواریم با تلاش آمارگیران اطلاعات دقیق، جمع‌آوری شده و در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.

علی نژاد بیان کرد: در آمارگیری آزمایشی و رسمی اصل محرمانه بودن اطلاعات خانوارها مورد توجه خواهد بود و به هیچ وجه این اطلاعات در اختیار افراد خاص و یا گروه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد بلکه خروجی این داده‌ها در قالب یک اطلاعات جامع، در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های توسعه استان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: همه نهادها پای کار می آیند تا این سرشماری به صورت میدانی و ثبتی‌محور به درستی انجام شده و ۵۶ سوال مطرح شده نیز با بهره‌گیری از روش‌های مدرن مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت دقیق ثبت خواهد شد

آمار و اطلاعات دقیق مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری های صحیح است

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: آمار و اطلاعات دقیق مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری های صحیح و اصولی است.

وی خاطرنشان کرد توسعه کشور و استان نیاز به پایش وضع موجود و جمع بندی داده‌های صحیح و تحلیل آنهاست که این داده‌ها از طریق اجرای طرح آماری و سرشماری‌ها به دست آمده و در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به سختی کار آمارگیران با توجه به تغییرات جوی و آب و هوایی و شرایط کار محیطی اظهار کرد: بخشی از اقدامات آمارگیران فقط با ایثار و از خودگذشتگی قابل توجیه است.

علی نژاد با اشاره به اینکه در سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن چالش‌های پیشروی اجرای طرح احصا خواهد شد گفت: سرشماری سال آینده به صورت ثبتی و مبنا خواهد بود که بر اساس دیگر نیازی به حضور در درب منازل شهروندان نخواهد بود.

وی ادامه داد: در این مرحله آزمایشی داده‌های و اطلاعات ارائه شده توسط شهروندان با اطلاعات پایگاه‌های داده‌ای تطبیق داده شده و راست آزمایی خواهد شد.