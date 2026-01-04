به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سیبیاس در سخنانی بی اشاره به تجاوز کشورش به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش ادعا کرد: ما در جنگ با سازمانهای قاچاق مواد مخدر هستیم، نه با ونزوئلا!
وزیر امور خارجه آمریکا در این مصاحبه با اذعان به تلاش واشنگتن برای دست یابی به نفت کاراکاس، مدعی شد: بخش نفت ونزوئلا توسعه نیافته است و به کمک زیادی نیاز دارد! انتظار دارم تغییراتی در مدیریت صنعت نفت به نفع مردم ونزوئلا و پایان قاچاق مواد مخدر ایجاد شود! در خصوص تحریمهای نفتی علیه کاراکاس، در حال اجرای قوانین آمریکا هستیم. حمله به قایقهای مواد مخدر را حق خود میدانیم! رهبر این کارتل (!) اکنون در بازداشت آمریکا است! این فرد در نیویورک است و ما در این مسیر به پیشرفت بزرگی دست یافتیم!
مارکو روبیو اشک تمساح عوام فریبانه اش را اینگونه ادامه داد: درآمدهای نفتی به دست مردم نمیرسد؛ آنها غارت میشوند و به همین دلیل است که ما تحریمها را (علیه کاراکاس) اعمال کردیم. ما میخواهیم ونزوئلا در مسیر خاصی حرکت کند. نمیتوانیم اجازه دهیم که کشورمان چهارراهی برای فعالیتهای دشمنان ما در سراسر جهان باشد. از هر اهرمی برای تضمین اجرای این تغییرات استفاده میکنیم. یکی از آنها نیروی نظامی ما است. نه فقط بازداشت مادورو که وضع تحریمهایمان (بر ونزوئلا). از اهرمهای سختی استفاده خواهیم کرد تا ببینیم تغییراتی را که میخواهیم، اعمال شدهاند؛ آنها (تغییرات) به نفع مردم آمریکا هستند.
وی سپس اذعان کرد: این موضوع در راستای منافع ملی ما است. تمامی دستگاههای امنیت ملی آمریکا از قبیل وزارت خارجه، مشاور امنیت ملی، وزارت جنگ و وزارت دادگستری در این موضوع دخیل هستند. همه این تیم در این کار دخیل هستند و هدف سیاست مذکور ایجاد تغییراتی در ونزوئلا است که اول و از همه مهمتر در راستای منافع آمریکا باشد. میخواهیم تغییراتی را از همه نوع در ونزوئلا ببینیم، کوته مدت، بلند مدت؛ اما فوریترین تغییراتی که به دنبال آن هستیم، چیزهایی است که در راستای منافع آمریکا باشد.
روبیو در تشریح تجاوز کشورش به یک کشور مستقل بر خلاف تمامی منشورهای ملل متحد، مدعی شد: نیروی نظامی در ونزوئلا نداریم؛ نظامیان ما ۲ ساعت برای بازداشت مادورو در این کشور حضور داشتند. رئیس جمهور ترامپ آشکارا گفت که قرار نیست این طرف و آنطرف را بیفتد و درباره آنچه قرار نیست انجام دهد، با مردم حرف بزند. او همه اختیارات را در دست دارد!
نظر شما