به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست شورای مسکن استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مصوبه به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و حمایت از معیشت مردم اجرایی می‌شود.

وی افزود: بر اساس اجرای یارانه خرید اقلام اساسی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون ریال یارانه در نظر گرفته شده است که این یارانه در قالب کارت‌های خرید یا اعتبار خرید ارائه خواهد شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: این اعتبار برای خرید اقلامی که یارانه آن‌ها حذف می‌شود قابل استفاده است و شامل مرغ، انواع لبنیات و ۱۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم خواهد بود.

زندیه وکیلی ادامه داد: با توجه به حذف یارانه این اقلام، قیمت آن‌ها به نرخ واقعی افزایش خواهد یافت و هم‌زمان، همین میزان اعتبار و حتی بیشتر، به حساب متقاضیان شارژ می‌شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: حدود ۸۰ میلیون ایرانی که یارانه دریافت می‌کنند، مشمول این طرح شده و می‌توانند کالاهای اساسی خود را با استفاده از اعتبار کارت خرید تأمین کنند.

استاندار مرکزی افزود: این طرح حمایتی نقش مؤثری در تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد دارد و دولت بخشی از مبلغ را پیشاپیش در کارت‌ها شارژ خواهد کرد.

وی گفت: این اعتبار به مدت چهار ماه به ازای هر نفر در کارت سرپرست خانوار شارژ شده و قابل استفاده در خرید ۱۲ قلم کالای اساسی از فروشگاه‌های منتخب است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با آزاد شدن قیمت‌ها، یارانه به نهاده‌ها تعلق نمی‌گیرد و تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند کالاها را با قیمت واقعی و از طریق ارز تالار دوم تأمین کنند.

وی ادامه داد: این طرح می‌تواند بخش عمده مشکلات معیشتی مردم را حل کند و اعلام کرد که اجرای آن سریع خواهد بود و شارژ کارت‌ها طی چند روز آینده آغاز می‌شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: همزمان با آزاد شدن قیمت‌ها، متقاضیان می‌توانند از اعتبار کارت‌های خود برای خرید استفاده کنند.

وی افزود: محاسبات طرح به گونه‌ای انجام شده که افزایش قیمت اقلام برای خانوارها جبران می‌شود و مشکلات ناشی از تفاوت نرخ ارز نیز رفع خواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: انواع لبنیات، مرغ و کالاهای وابسته به نهاده‌های دامی در این طرح مدنظر قرار گرفته‌اند و از طریق اطلاع‌رسانی گسترده، مردم در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این طرح از فروردین به مدت چهار ماه اجرا می‌شود و یک میلیون تومان به ازای هر نفر در کارت سرپرست خانوار شارژ خواهد شد ضمن اینکه این مبلغ غیرقابل برداشت نقدی است و برای خرید اقلامی مانند روغن، لبنیات و مرغ قابل استفاده است تا فشار افزایش قیمت‌ها بر معیشت مردم کاهش یابد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با اجرای این طرح، یارانه حفظ و کالاها با قیمت واقعی عرضه می‌شوند و این اقدام حمایت قابل توجهی از اقشار کم‌درآمد خواهد بود.