  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

حاجی علی بیگی: یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم استمرار دارد

حاجی علی بیگی: یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم استمرار دارد

اراک- فرماندار اراک گفت:یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای حمایت از نانوایان و تأمین نیاز مردم تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و صنوف مرتبط می‌توانند بر این اساس برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی بیگی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: در راستای حمایت از صنوف نانوایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی، موافقت شد که هر درخواست برای نانوایی آزادپز سنتی در نقاط مختلف شهر مورد بررسی قرار گیرد و با آن‌ها همکاری شود.

وی افزود: تسهیلات لازم برای دوگانه‌سوز کردن واحدهای نانوایی بدون محدودیت ارائه شده و از منابع بنیاد برکت و بنیاد علوی نیز حمایت قرض‌الحسنه در اختیار قرار گرفته است.

حاجی علی بیگی تصریح کرد: با تغییرات قیمتی اخیر، رقم‌های مرتبط با یارانه بر اساس تصمیم دولت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا، یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم که مستقیماً با فعالیت صنوف مرتبط است تا زمان ادامه برنامه استمرار خواهد داشت.

فرماندار اراک تاکید کرد: افزایش قیمتی در محصولات آردپایه مانند رشته، آش و ماکارونی اعمال نخواهد شد تا بخشی از نیازهای مردم تأمین شود.

وی افزود: نرخ سایر محصولات اساسی مانند برنج و روغن نیز به‌صورت هماهنگ از سوی دولت اعلام خواهد شد.

کد خبر 6717123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه