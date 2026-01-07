حاجی علی بیگی: یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم استمرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی بیگی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: در راستای حمایت از صنوف نانوایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی، موافقت شد که هر درخواست برای نانوایی آزادپز سنتی در نقاط مختلف شهر مورد بررسی قرار گیرد و با آن‌ها همکاری شود.

وی افزود: تسهیلات لازم برای دوگانه‌سوز کردن واحدهای نانوایی بدون محدودیت ارائه شده و از منابع بنیاد برکت و بنیاد علوی نیز حمایت قرض‌الحسنه در اختیار قرار گرفته است.

حاجی علی بیگی تصریح کرد: با تغییرات قیمتی اخیر، رقم‌های مرتبط با یارانه بر اساس تصمیم دولت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا، یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم که مستقیماً با فعالیت صنوف مرتبط است تا زمان ادامه برنامه استمرار خواهد داشت.

فرماندار اراک تاکید کرد: افزایش قیمتی در محصولات آردپایه مانند رشته، آش و ماکارونی اعمال نخواهد شد تا بخشی از نیازهای مردم تأمین شود.

وی افزود: نرخ سایر محصولات اساسی مانند برنج و روغن نیز به‌صورت هماهنگ از سوی دولت اعلام خواهد شد.