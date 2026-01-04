https://mehrnews.com/x3b4HK ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳ کد خبر 6712447 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳ اعتکاف پر انرژی دانش آموزان پسر در بندرلنگه بندرعباس- با همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه اعتکاف دانش آموزان پسر در حال برگزاری است. دریافت 54 MB کد خبر 6712447 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی در اربعین فرصتی بیبدیل برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) است آغاز خلوت با خدا در بندرلنگه، ابوموسی و بستک گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف دانش آموزی بندرلنگه.هرمزگان
نظر شما