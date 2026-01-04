  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

اعتکاف پر انرژی دانش آموزان پسر در بندرلنگه

اعتکاف پر انرژی دانش آموزان پسر در بندرلنگه

بندرعباس- با همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه اعتکاف دانش آموزان پسر در حال برگزاری است.

دریافت 54 MB
کد خبر 6712447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها