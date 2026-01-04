به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، شامگاه یکشنبه در جمع معتکفان آستان مقدس مسجد جمکران، اعتکاف را فرصتی راهبردی برای بازگشت به فطرت الهی و تثبیت ایمان در شرایط پیچیده امروز دانست و اظهار کرد: هیچ‌کس نباید تصور کند که از خطر لغزش مصون است؛ چراکه شیطان و نفس انسان همواره در کمین هستند.

وی با اشاره به تغییرات گسترده مسجد جمکران در دهه‌های اخیر افزود: گسترش حضور مردم در این مکان مقدس و افزایش چشمگیر معتکفان، نشانه رشد معنویت در جامعه و آمادگی برای تحقق وعده الهی ظهور است.

آقاتهرانی با استناد به آیات و روایات، مجاهده با نفس را اصلی‌ترین جهاد مؤمن عنوان کرد و گفت: حتی پیامبر اکرم (ص) از خداوند می‌خواست که او را لحظه‌ای به حال خود وا نگذارد و این نشان می‌دهد که عبادت، دعا و ارتباط با خدا باید همیشگی و جدی باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی نباید موجب غفلت از معنویت شود، تصریح کرد: هرچه بار مسئولیت سنگین‌تر می‌شود، نیاز انسان به ارتباط با خدا بیشتر خواهد بود و ترک عبادت به بهانه مشغله، زمینه‌ساز سقوط‌های ناگهانی است.

وی با اشاره به مفهوم ایمان مستقر و ایمان مستودع خاطرنشان کرد: برخی ایمان‌ها عمیق و ماندگارند، اما برخی دیگر امانتی هستند و ممکن است در شرایط سخت از انسان گرفته شوند؛ اعتکاف و مجالس معنوی به تثبیت ایمان کمک می‌کند.

آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنان خود، شناخت حجت الهی را شرط اصلی تشخیص مسیر درست دانست و افزود: در عصر غیبت، تبعیت از ولایت فقیه عامل انسجام جامعه اسلامی و مانع فروپاشی در برابر فشارهای دشمنان است.

وی با اشاره به نقش هجرت در منطق دینی گفت: هجرت گاهی ترک یک محیط یا رابطه ناسالم است و گاهی ماندن در جای درست و انجام تکلیف الهی؛ معیار در هر دو، شناخت حجت و انجام وظیفه است.

نماینده مردم تهران با اشاره به رشد اجتماعات عظیم دینی مانند اعتکاف و اربعین اظهار کرد: این حضور گسترده مردمی، پیام روشنی از زنده بودن دین در جامعه و امید به آینده‌ای روشن دارد.

آقاتهرانی در پایان با دعوت معتکفان به ارتباط روزانه، صادقانه و مسئولانه با امام عصر (عج) گفت: ارتباط با حضرت نباید صرفاً لفظی باشد؛ باید به تعهد در عمل منجر شود. اگر خداوند و ولیّ‌عصر (عج) ما را بپذیرند، بزرگ‌ترین سرمایه زندگی را به دست آورده‌ایم.