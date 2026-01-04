به گزارش خبرنگار مهر، در پی مطالبهگری متقاضیان پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهینشهر، جلسهای ویژه با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد تا موانع و مشکلات این پروژه مورد بررسی و پیگیری فوری قرار گیرد.
این نشست تخصصی پس از مطرح شدن مطالبات متقاضیان پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهینشهر در ملاقات مردمی استاندار اصفهان در پایان آذرماه، و با هماهنگی حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان برگزار شد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان، مدیران کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر فنی استانداری و مدیران عامل شرکتهای گاز، برق و آب و فاضلاب استان حضور داشتند. همچنین نمایندگان متقاضیان پروژه به بیان دغدغهها و مشکلات خود پیرامون روند اجرا، تأخیرها و مسائل زیرساختی پرداختند.
استاندار اصفهان در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای مسکن، خواستار هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول برای رفع موانع و حل مشکلات زیرساختی این پروژه شد و افزود: پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهینشهر نقش مهمی در پاسخ به نیاز مسکن مردم دارد و همه دستگاهها موظفند با حداکثر ظرفیت و اولویتبندی دقیق برای پیشبرد آن اقدام کنند.
در ادامه این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه و برنامههای پیشرو برای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه را تشریح کردند و بر رفع هرچه سریعتر مشکلات موجود تأکید داشتند.
نظر شما