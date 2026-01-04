  1. استانها
تعیین‌تکلیف مشکلات پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهین‌شهر

اصفهان - مشکلات پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهین‌شهر با حضور استاندار اصفهان تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مطالبه‌گری متقاضیان پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهین‌شهر، جلسه‌ای ویژه با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد تا موانع و مشکلات این پروژه مورد بررسی و پیگیری فوری قرار گیرد.

این نشست تخصصی پس از مطرح شدن مطالبات متقاضیان پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهین‌شهر در ملاقات مردمی استاندار اصفهان در پایان آذرماه، و با هماهنگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان برگزار شد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان، مدیران کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر فنی استانداری و مدیران عامل شرکت‌های گاز، برق و آب و فاضلاب استان حضور داشتند. همچنین نمایندگان متقاضیان پروژه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پیرامون روند اجرا، تأخیرها و مسائل زیرساختی پرداختند.

استاندار اصفهان در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن، خواستار هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و حل مشکلات زیرساختی این پروژه شد و افزود: پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهین‌شهر نقش مهمی در پاسخ به نیاز مسکن مردم دارد و همه دستگاه‌ها موظفند با حداکثر ظرفیت و اولویت‌بندی دقیق برای پیشبرد آن اقدام کنند.

در ادامه این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه را تشریح کردند و بر رفع هرچه سریع‌تر مشکلات موجود تأکید داشتند.

