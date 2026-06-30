مهدی جمالی نژاد در حاشیه نشست ویژه‌ای که به منظور بررسی مشکلات مسکن ملی کاشان با حضور مسئولین شهرستان و نماینده متقاضیان برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت استان اصفهان در کنار متقاضیان است و خود را موظف میداند پیگیری لازم را برای رفع مشکلات و معضلات پروژه مسکن ملی کاشان انجام دهد تا هر چه سریعتر این موانع برطرف و واحدها تحویل داده شود.

وی ابراز کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات پروژه به تکمیل نشدن زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. محوطه‌سازی که قرار بود مدت‌ها پیش به پایان برسد، همچنان ناتمام است و دو مسیر پیش‌بینی‌شده برای دسترسی به شهرک مسکن مهر نیز به دلیل مسائل مرتبط با میراث فرهنگی و آماده نبودن زیرساخت‌ها هنوز قابل بهره‌برداری نیست.

استاندار اصفهان تصریح کرد: از سوی دیگر، منعقد نشدن قراردادهای اجرایی بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۴۰۵، روند عملیات عمرانی را با وقفه مواجه کرده است. افزایش هزینه انشعابات آب و برق نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان تبدیل شده؛ موضوعی که به گفته متقاضیان، با توافق‌های اولیه مبنی بر ثابت ماندن هزینه‌ها همخوانی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که امروز در کاشان به منظور رفع مشکلات متقاضیان مسکن ملی برگزار شد، وضعیت تفاهم‌نامه میان شهرداری کاشان و اداره راه و شهرسازی برای آزادسازی مسیرهای ارتباطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعیین تکلیف فوری آن تأکید شد.

جمالی نژاد افزود: دستورهای مشخصی برای تسریع در انعقاد قراردادهای اجرایی، رفع موانع زیرساختی، تعیین تکلیف محورهای دسترسی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تحمیلی به متقاضیان داده شده است.

وی گفت: همچنین بخشی از مسائل مطرح‌شده را به صورت برخط با مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کرده ایم تا روند اجرای تصمیمات با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد: امیدواریم با اقدامات انجام شده بن بست هفت ساله مسکن ملی کاشان به پایان بپذیرد و مشکلات و موانع این پروژه برطرف شده و انشاالله به زودی شاهد تحویل واحدهای متقاضیان باشیم.