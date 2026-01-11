حاجی دلیگانی: مردم با بصیرت خود دست رد به تروریست های داعشی زدند

به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی این روزها با حضور در صحنه دست رد به تروریستهایی زدند که داعش گونه به میدان آمدند.
وی متذکر شد: داعش در جنگ اول به حرمین حمله کرد که مدافعان حرم در مقابل آنان ایستادند. آنان در مراحل بعدی حملاتی را در برخی از نقاط ایران از جمله مجلس شورای اسلامی و کرمان انجام دادند و در جنگ سوم خود این بار میخواستند با همه مردم ایران درگیر شوند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت اقادمات تروریستی اخیر در کشور گفت: این داعشی ها، نیروهای بسیج و سپاه را با لباس و سلاحهای داعشی خود در برخی از شهرهای ایران مثله کردند و میخواستند مردم را سپر خود قرار دهند نتوانستند، چرا که مردم این داعشی ها را سرکوب کردند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: باید از بسیجیان که بدون دریافت هیچ حقوقی پای کار امنیت کشور هستند و بدون سلاح در برابر دشمن میایستند، تقدیر و تشکر کنیم. البته جا دارد از همه نیروهای مسلح کشور اعم از نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش تقدیر و تشکر کرد.
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