ثبت موفقیت های وزارت نفت در دولت چهاردهم اتفاقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار کردن در شرایطی که نوک پیکان تحریمها به سوی صنعت نفت نشانه رفته سخت و دشوار است، گفت: امروز رکوردهای خاصی در افزایش تولید نفت، گاز و بنزین به ثبت رسیده که هیچکدام اتفاقی نیست، بلکه بیشک این موفقیتها از پشتوانه قوی مدیریتی شخص وزیر برخوردار است.
وی با بیان اینکه آقای پاکنژاد زمانی مسئولیت وزارت نفت را بهعهده گرفت که صنعت نفت یکی از پرچالشترین دورههای تحریمی خود را سپری میکرد، اظهار کرد: این دوره پرچالش کماکان نیز ادامه دارد، اما با توجه به سابقه مدیریتی طولانی که وی در حوزه صنعت نفت دارد، همچنین برنامه منسجمی که طراحی کرده بود بهخوبی توانست بحرانهای بزرگی همچون تأمین سوخت زمستانی را مدیریت کند.
وی افزود: در بحث افزایش تولید در نفت، گاز و بنزین نیز گامهای مناسبی برداشته شده است، از این رو در این بخشها نیز ما شاهد افزایش تولید هستیم و حتی رکوردهای خاصی نیز در این حوزهها به ثبت رسیده است که هیچ کدام اتفاقی نیست، بلکه بیشک این موفقیتها از پشتوانه قوی مدیریتی برخوردار است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع دیپلماسی انرژی اشاره و تصریح کرد: میزبانی ایران از اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نمونه بارز دیپلماسی موفق انرژی است که بهخوبی از سوی وزارت نفت برگزار شد.
نخعی با بیان اینکه هر مدیری ممکن است در کارنامه خود نقاط ضعف و قوتی داشته باشد، اما نقاط قوت آقای پاکنژاد در همین مدت کوتاه بسیار بالاست، از این رو هم دولت و هم مجلس باید اجازه دهند وی با همین قدرت بهکار خود ادامه دهد، تصریح کرد: همه باید بدانند که کار کردن در تحریم و در شرایطی که نوک پیکان این تحریمها به سوی صنعت نفت نشانه رفته و کشورها حاضر نیستند در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کنند چه مقدار سخت و دشوار است، اما در همین شرایط سخت وزیر نفت با توان مدیریتی و تجربه ارزشمند خود مسئولیت وزارت نفت را قبول کرد و تاکنون با قدرت پیش رفته، بهگونهای که این صنعت متوقف نشده است.
وی تصریح کرد: به وزیر نفت توصیه میکنم با قدرت بهکار خود ادامه دهد و همه ما نیز از وی حمایت خواهیم کرد، اما در برخی حوزهها نیاز به تغییراتی است. باید مدیرانی که در صنعت نفت جرأت تصمیمهای سخت را ندارند جای خود را به مدیران جوان با انگیزه بدهند.
نظر شما