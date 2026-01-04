امتحانات دانشگاه آزاد در هرمزگان مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: با احترام و در پاسخ به پرسشهای هماستانیهای گرامی و توجه اصحاب محترم رسانه، به اطلاع میرساند: کلیه امتحانات پایانترم نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (ترم مهر) دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی و در بستر سامانه وادانا برگزار میگردد و در خصوص کلاسهای آموزشی تربیت مدرس نیز کلاسهای آموزشی تربیت مدرس تا پایان ترم غیرحضوری شد.
شایسته است هم استانیهای محترم برای دریافت اخبار و اطلاعیههای معتبر، همواره به پایگاه اینترنتی و کانالهای رسمی اطلاعرسانی استانداری هرمزگان و رسانههای معتبر استان مراجعه کنند.
