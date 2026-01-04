به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به مناسبت ولادت امام علی (ع) و با میزبانی باشگاه فانوس و همکاری هیئت قایقرانی استان بوشهر، با استقبال چشمگیر ۱۰ تیم شرکت‌کننده در دو بخش آقایان و بانوان روبرو شد.

مسابقات در دو مسافت استاندارد ۲۰۰ متر (سرعت) و ۲ هزار متر (استقامت) برگزار شد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم با بیان اینکه این رقابت‌ها سطح کیفی خوبی داشت، گفت: هدف اصلی ما از برگزاری مستمر این مسابقات، ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای نخبه در ورزش قایقرانی استان است.

هادی کللی پیست تخصصی بندر بوشهر این امکان را فراهم می‌کند تا ورزشکاران در شرایطی مناسب به رقابت بپردازند و ما شاهد برگزاری رویدادهای بزرگ‌تری در آینده باشیم.

نتایج تفکیک شده مسابقات:

در بخش آقایان در مسافت ۲۰۰ متر تیم خلبوس اول، تیم سکان دوم T تیم دولاب سوم ،. افق پارس گناوه چهارم ، کارکنان سازمان منطقه ویژه انرژی پارس پنجم و یاران دریا ششم شدند.

در بخش آقایان و در مسافت ۲۰۰۰ متر، تیم خلبوس اول، تیم سکان دوم، تیم دولاب سوم، تیم یاران دریا چهارم، کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پنجم و. پارس گناوه ششم شدند.

در رده‌بندی نهایی آقایان (جمع امتیاز) باشگاه خلبوس قهرمان، باشگاه سکان نایب‌قهرمان و باشگاه دولاب مقام سوم را کسب کرد.

در بخش بانوان و در مسافت ۲۰۰ متر تیم مشعل دریا اول، فانوس دوم، ستارگان خلیج فارس سوم و ستارگان احمدی چهارم شدند.

در بخش بانوان و در مسافت ۲۰۰۰ متر نیز تیم مشعل دریا اول، ستارگان خلیج فارس دوم، ستارگان احمدی سوم، فانوس چهارم شد.

در رده‌بندی نهایی بانوان (جمع امتیاز) باشگاه مشعل دریا قهرمان، ستارگان احمدی نایب‌قهرمان و باشگاه فانوس مقام سوم را کسب کرد.