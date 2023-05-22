آوش خلیج فارس و سکان تهران قهرمان رده سنی آزاد و بزرگسال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله‌ سوم و چهارم لیگ برتر دراگون‌بوت بانوان امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر در مسافت‌های ۱۰۰۰، ۵۰۰ و ۲۰۰ متر با قایق ده‌نفره انجام شد.

تیم‌های سکان تهران، میداف بوشهر، ستارگان احمدی، مورینگا، شهرداری ساوه، پارس آوا، دریانوردان انزلی و آوش خلیج فارس در رده سنی آزاد و باشگاه‌های سکان تهران، مشعل دریا، پالایش نفت بندرعباس و ستارگان احمدی در رده سنی بزرگسال این رقابت‌ها حضور داشتند.

درادامه مسابقات، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر مرحله چهارم رقابت‌ها انجام شد.

در گروه اول مقدماتی ۵۰۰ متر رده سنی آزاد مورینگا با زمان ۲:۲۹.۷۹ دقیقه، پارس آوا با زمان ۲:۳۶.۸۸ دقیقه و شهرداری ساوه با زمان ۲:۳۹.۱۶ دقیقه و در گروه دوم آوش خلیج فارس با زمان ۲:۳۱.۰۰ دقیقه، سکان تهران با زمان ۲:۳۵.۵۲ دقیقه و ستارگان احمدی با زمان ۲:۳۹.۸۵ دقیقه اول تا سوم شدند.

در فینال دراگون‌بوت ۵۰۰ متر بزرگسال سکان تهران با زمان ۲:۳۶.۶۱ دقیقه، ستارگان احمدی با زمان ۲:۴۱.۰۹ دقیقه و مشعل دریا با زمان ۲:۴۲.۴۸ دقیقه مقام‌های برتر را کسب کردند.

در فینال دراگون‌بوت ۵۰۰ متر رده سنی آزاد آوش خلیج فارس با زمان ۲:۲۴.۵۱ دقیقه مدال طلا، مورینگا با زمان ۲:۲۶.۹۲ دقیقه مدال نقره و سکان تهران با زمان ۲:۳۰.۹۳ دقیقه مدال برنز به دست آوردند.

در گروه اول مقدماتی ۲۰۰ متر رده سنی آزاد مورینگا با زمان ۵۹.۷۵ ثانیه، سکان تهران با زمان ۱:۰۱.۵۷ دقیقه و شهرداری ساوه با زمان ۱:۰۳.۳۶ دقیقه و در گروه دوم آوش خلیج فارس با زمان ۱:۰۱.۵۲ دقیقه، میداف بوشهر با زمان ۱:۰۳.۱۰ دقیقه و پارس آوا با زمان ۱:۰۴.۱۲ دقیقه اول تا سوم شدند.

در فینال دراگون‌بوت ۲۰۰ متر رده سنی بزرگسال سکان تهران با زمان ۱:۰۳.۳۸ دقیقه مقام اول، ستارگان احمدی با زمان ۱:۰۳.۶۱ دقیقه مقام دوم و مشعل دریا با زمان ۱:۰۴.۰۸ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

در فینال دراگون‌بوت ۲۰۰ متر رده سنی آزاد نیز آوش خلیج فارس با زمان ۵۶.۵۷ ثانیه اول، مورینگا با زمان ۵۷.۹۲ ثانیه دوم و سکان تهران با زمان ۱:۰۰.۵۳ ثانیه سوم شدند.

بر این اساس در پایان دومین دوره لیگ برتر دراگون‌بوت بانوان در رده سنی آزاد آوش خلیج فارس با ۸۶ امتیاز قهرمان و مورینگا با ۷۳ امتیاز نائب قهرمان شدند و سکان تهران با ۶۵ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد.

در رده سنی بزرگسال بانوان نیز سکان تهران با ۴۰ امتیاز مقام قهرمانی را به دست آورد، مشعل دریا با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و ستارگان احمدی خلیج فارس با ۱۸ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد