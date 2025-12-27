به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند انتخابات در استان تهران، همزمان با ابلاغ دستورالعملهای وزارت کشور، وارد مرحله اجرایی شده است؛ روندی که به گفته مسئولان، با اعلام آمادگی کامل فرمانداریها و تشکیل هیئتهای اجرایی در همه شهرستانهای استان آغاز شده و اکنون به آستانه ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر رسیده است.
حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان، پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیته انتخابات استان در استانداری تهران، جزئیات آخرین اقدامات انجامشده را تشریح کرد.
او در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ وزیر کشور و استاندار تهران در ۲۷ آذرماه برای آغاز رسمی فرایند انتخابات در سراسر کشور گفت: تمامی فرمانداریهای استان تهران، مطابق دستورالعملهای ابلاغی، آمادگی کامل خود را برای اجرای این فرآیند اعلام کردهاند.
به گفته کاغذلو، نخستین گام اجرایی از ۲۸ آذر برداشته شد؛ زمانی که آگهی ثبتنام داوطلبان در تمامی شهرستانهای استان منتشر شد، همزمان، فرآیند معرفی معتمدین شهرستانی در سامانه جامع انتخابات آغاز شد؛ اقدامی که طی پنج روز و با همکاری هیئتهای نظارت شهرستانها و هیئت نظارت استان تهران انجام گرفت.
او تأکید کرد: این مرحله با هماهنگی مناسب میان ستاد انتخابات و نهادهای نظارتی پیش رفت و در نهایت، اسامی معتمدین نهایی اعلام شد.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به نتایج این مرحله توضیح داد: از مجموع ۱۶ شهرستان استان تهران، در ۱۱ شهرستان، ۳۰ نفر از معتمدین تأیید شدند، در پنج شهرستان دیگر نیز برخی افراد موفق به احراز صلاحیت نشدند که این موارد پس از بررسی، به تأیید هیئتهای نظارت رسید.
به گفته او، این روند مطابق چارچوبهای قانونی و با رعایت ضوابط پیشبینیشده انجام شده است.
کاغذلو در ادامه به یکی از مهمترین مراحل اجرایی اشاره کرد و گفت: در روز پنجم این فرآیند، تشکیل هیئتهای اجرایی شهرستانها بهصورت رسمی انجام شده است.
بر اساس توضیحات او، در هر ۱۶ شهرستان استان تهران، هشت نفر از معتمدین به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند تا مسئولیت پیشبرد مراحل بعدی انتخابات را بر عهده بگیرند.
او در این بخش، از تلاش فرمانداران، اعضای هیئتهای نظارت و عوامل اجرایی در سطح شهرستانها قدردانی کرد و نقش آنها را در پیشبرد منظم فرآیند انتخابات «کلیدی» دانست.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران همچنین نگاهی به مراحل پیشرو انداخت و اعلام کرد: از ۲۸ دیماه، روند ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر در استان تهران و تمامی شهرستانها آغاز خواهد شد. پس از پایان این مرحله، هیئتهای تعیین صلاحیت وارد عمل میشوند تا بررسیهای قانونی را انجام داده و نتایج را در موعد مقرر اعلام کنند.
او افزود: با صدور ابلاغیههای بعدی از سوی وزیر کشور، سایر مراحل انتخابات نیز در بازههای زمانی پیشبینیشده اجرایی خواهد شد؛ موضوعی که به گفته او، نشاندهنده حرکت انتخابات در مسیر تقویم رسمی و بدون وقفه است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که استان تهران، بهعنوان پرجمعیتترین استان کشور، نقشی تعیینکننده در فرآیندهای انتخاباتی دارد و هماهنگی میان فرمانداریها، هیئتهای اجرایی و نهادهای نظارتی، از نگاه مسئولان، عامل اصلی برگزاری انتخاباتی منظم و قانونمند در ماههای آینده خواهد بود.
