به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای مشترک درباره تحولات اخیر ونزوئلا، از همه طرفها خواست خویشتنداری کرده و از هرگونه اقدام تنشزا خودداری کنند.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت جلوگیری از تشدید بحران و حرکت بهسوی راهحلی مسالمتآمیز تأکید شده و آمده است که حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود باید مورد احترام قرار گیرد.
اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد که «احترام به اراده مردم ونزوئلا» تنها راه بازگشت دموکراسی و حل بحران کنونی است.
این اتحادیه همچنین افزود که درباره وضعیت ونزوئلا در تماس و هماهنگی نزدیک با آمریکا است.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که آمریکا در اقدامی بی سابقه و بر خلاف قوانین بینالمللی، یک رئیسجمهور قانونی را ربوده است.
بیانیه اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردی محافظهکارانه و همسو با سیاستهای واشنگتن صادر شده است؛ سیاستی که به باور دولت کاراکاس، با هدف اعمال فشار سیاسی و فراهمسازی زمینه مداخله و
دستاندازی به منابع طبیعی و انرژی ونزوئلا دنبال میشود.
