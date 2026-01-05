به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در جمع دانش‌آموزان پسر معتکف در مسجد حبیب بن مظاهر شهر بردستان، با بیان اینکه ماه مبارک رجب ماه خدا، رحمت و آمرزش است، اعتکاف را فرصتی بی‌بدیل برای پالایش قلب و تقویت ارتباط با خدا دانست.

امام جمعه دیّر با تأکید بر آثار معنوی اعتکاف گفت: گناهانی مانند آزار دادن دیگران، رنجاندن دل‌ها و شنیدن سخنانی که نباید شنیده شود، موجب زنگار گرفتن قلب انسان می‌شود و تلاوت قرآن کریم و استغفار، مهم‌ترین راه‌های زدودن این زنگار و جلا دادن دل‌هاست.

وی نماز اول وقت و به جماعت، سه روز روزه‌داری و حضور مداوم در مسجد را از ویژگی‌های برجسته اعتکاف برشمرد و افزود: روزه‌داری در این سه روز اثر معنوی عمیقی دارد و نقش مهمی در خودسازی و تقویت روحیه عبادی انسان ایفا می‌کند.

حسینی با اشاره به جایگاه مسجد در اسلام تصریح کرد: نشستن در مسجد خود عبادت است، زیرا مسجد خانه خداست، و انسان در این فضا بیش از هر جای دیگری به آرامش و قرب الهی دست می‌یابد.

وی در پایان با نقل سخنی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) خاطرنشان کرد: امام می‌فرمایند نشستن در مسجد نزد من محبوب‌تر از نشستن در بهشت است، که این بیان، جایگاه والای مسجد و حضور در آن را در سیر معنوی انسان نشان می‌دهد.