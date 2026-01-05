  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۳

امام‌جمعه دیّر: اعتکاف فرصتی برای پالایش قلب و تقویت ارتباط با خدا است

بوشهر- امام جمعه دیّر گفت: اعتکاف فرصتی بی‌بدیل برای پالایش قلب و تقویت ارتباط با خدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در جمع دانش‌آموزان پسر معتکف در مسجد حبیب بن مظاهر شهر بردستان، با بیان اینکه ماه مبارک رجب ماه خدا، رحمت و آمرزش است، اعتکاف را فرصتی بی‌بدیل برای پالایش قلب و تقویت ارتباط با خدا دانست.

امام جمعه دیّر با تأکید بر آثار معنوی اعتکاف گفت: گناهانی مانند آزار دادن دیگران، رنجاندن دل‌ها و شنیدن سخنانی که نباید شنیده شود، موجب زنگار گرفتن قلب انسان می‌شود و تلاوت قرآن کریم و استغفار، مهم‌ترین راه‌های زدودن این زنگار و جلا دادن دل‌هاست.

وی نماز اول وقت و به جماعت، سه روز روزه‌داری و حضور مداوم در مسجد را از ویژگی‌های برجسته اعتکاف برشمرد و افزود: روزه‌داری در این سه روز اثر معنوی عمیقی دارد و نقش مهمی در خودسازی و تقویت روحیه عبادی انسان ایفا می‌کند.

حسینی با اشاره به جایگاه مسجد در اسلام تصریح کرد: نشستن در مسجد خود عبادت است، زیرا مسجد خانه خداست، و انسان در این فضا بیش از هر جای دیگری به آرامش و قرب الهی دست می‌یابد.

وی در پایان با نقل سخنی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) خاطرنشان کرد: امام می‌فرمایند نشستن در مسجد نزد من محبوب‌تر از نشستن در بهشت است، که این بیان، جایگاه والای مسجد و حضور در آن را در سیر معنوی انسان نشان می‌دهد.

کد خبر 6712739

