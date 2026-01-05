به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، عصر دوشنبه در جمع معتکفین مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهر دوراهک گفت: تجربه‌های تاریخی دوران امیرالمؤمنین (ع) و جنگ صفین نشان می‌دهد که دشمن در جنگ نرم می‌کوشد حق و باطل را جابه‌جا کند و جامعه را از درون دچار انحراف کند.

امام جمعه دیّر با اشاره به حوادث اخیر منطقه و تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دشمنان پس از شکست در جنگ سخت، به‌ویژه در درگیری ۱۲ روزه، اکنون به‌دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی هستند؛ زیرا زمانی که ذهن‌ها تسخیر شود، دیگر نیازی به حمله نظامی نیست.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی مردم واقعی است، گفت: دشمن از همین مشکلات به‌عنوان ابزار جنگ ادراکی استفاده می‌کند و با دامن‌زدن به اغتشاش، تخریب مساجد، سوزاندن قرآن و حمله به نیروهای بسیج و پلیس، تلاش دارد مردم را مقابل نظام قرار دهد.

حسینی با اشاره به تحولات بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت ونزوئلا تصریح کرد: نمونه ونزوئلا نشان می‌دهد هر جا ملت‌ها به آمریکا اعتماد کردند، نتیجه آن ویرانی زیرساخت‌ها و از میان رفتن استقلال کشور بوده است.

وی با انتقاد از پیشنهاد مذاکره با آمریکا گفت: تجربه برجام و ترور شهید سردار سلیمانی نشان داد که اعتماد به آمریکا سرابی بیش نیست و بعضی افراد با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها همچنان نسخه مذاکره را تجویز می‌کنند.

امام جمعه دیّر در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: رهبر انقلاب سه شاخص ایمان، اخلاص و عمل را به‌عنوان الگوی جوانان معرفی کردند و تأکید داشتند: هرکس به وعده‌های الهی ایمان داشته باشد، از دشمن هراسی نخواهد داشت.

وی در بخش پایانی سخنان خود به فضیلت اعتکاف و ماه رجب اشاره کرد و گفت: ماه رجب، ماه نزول رحمت الهی و مسجد خانه خداست؛ حتی نشستن در مسجد در این ماه عبادت محسوب می‌شود و معتکفین باید از این فرصت ارزشمند حداکثر بهره را ببرند.