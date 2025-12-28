به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح یکشنبه در بازدید از مسابقات قرآن، عترت و نماز مقطع ابتدایی در دو رده دختران و پسران در کانون شهید دستغیب شهر دیّر با تأکید بر اینکه عمل به قرآن شرط رستگاری و انتظار واقعی امام زمان (عج) است، اظهار داشت: قرآن کتاب زندگی است و اگر تنها به قرائت آن اکتفا شود و در رفتار و سبک زندگی به‌کار گرفته نشود، اثر حقیقی خود را نخواهد داشت.

امام جمعه دیّر بیان کرد: هرگاه قرآن با جان و دل انسان آمیخته شود، رفتار او اصلاح می‌شود و جامعه از فساد و آسیب‌های اخلاقی مصون می‌ماند.

وی با اشاره به نقش انس با قرآن در تربیت نسل جوان افزود: دانش‌آموزانی که از کودکی با قرآن مأنوس می‌شوند، در عمل نیز به آموزه‌های دینی از جمله نماز، حجاب و عفاف پایبند خواهند بود، چراکه قرآن مجموعه کامل دستورات الهی برای زندگی انسان است.

حسینی با بیان اینکه انتظار حقیقی امام زمان (عج) تنها به دعا محدود نمی‌شود، تصریح کرد: منتظر واقعی کسی است که علاوه بر دعا برای سلامتی و ظهور امام زمان (عج)، به دستورات الهی به‌ویژه رعایت حجاب، پاکدامنی و مراقبت از نگاه عمل کند.

وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، بر توجه هم‌زمان مردان و زنان به حدود شرعی تأکید کرد و گفت: رعایت حریم محرم و نامحرم از آموزه‌های صریح قرآن است و خویشاوندی، مجوز نادیده گرفتن این حدود شرعی محسوب نمی‌شود.

امام جمعه دیّر، یادگیری، حفظ، فهم و عمل به قرآن را چهار مرحله اساسی انس با کلام الهی دانست و افزود: قرائت صحیح، تلاوت زیبا و فهم مفاهیم قرآن زمانی اثرگذار است که به عمل در زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات قرآنی، مربیان، داوران و خانواده‌ها، بر ضرورت استمرار برنامه‌های آموزشی و تربیت حافظان قرآن تأکید کرد و گفت: امیدواریم این نسل، آینده‌ساز جامعه‌ای قرآنی و متعهد باشد.