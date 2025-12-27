به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیر با تبریک مناسبت‌های ماه رجب از جمله میلاد امام باقر (ع)، امام جواد (ع)، امیرالمؤمنین علی (ع)، بعثت پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: تقارن ماه رجب و دی‌ماه، فرصت مغتنمی برای بازخوانی ارزش‌های دینی، انقلابی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

حسینی با اشاره به سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی کشور گفت: این نهاد با تدبیر امام راحل و در شرایطی شکل گرفت که امنیت پروازها تهدید می‌شد و امروز پس از بیش از چهار دهه، با تعهد و تخصص نیروهای خود، نقش مهمی در صیانت از جان مسافران و امنیت صنعت هوایی کشور ایفا کرده است.

امام جمعه دیر همچنین با یادآوری سالروز زلزله ویرانگر بم، بر رعایت اصول فنی در ساخت‌وسازها و پرهیز از تساهل و دلسوزی‌های بی‌جا تأکید کرد و افزود: نادیده گرفتن استانداردها در مرحله ساخت، در زمان وقوع بحران، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های اخیر بخش کشاورزی در بخش بردخون، خواستار دقت، عدالت و امانت‌داری در ارزیابی‌ها شد و تصریح کرد: کمک‌ها و جبران خسارت‌ها باید صرفاً به کشاورزان واقعی و آسیب‌دیده اختصاص یابد و گزارش‌های میدانی باید دقیق، مستند و به‌دور از بزرگ‌نمایی یا سوءاستفاده باشد.

امام جمعه دیر با اشاره به ۹ دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت گفت: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان داد ملت ایران با بصیرت و حضور آگاهانه، فتنه‌ها را خنثی می‌کند و همچنان پای انقلاب و ولایت ایستاده است.

وی در ادامه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: گرانی، تورم، احتکار و ضعف نظارت از جمله مسائلی است که مردم را آزار می‌دهد و مسئولان در برابر خدا و مردم پاسخگو هستند. دشمن به‌دنبال تحریک نارضایتی‌هاست و کوتاهی در نظارت و کنترل بازار، کمک به اهداف دشمن محسوب می‌شود.

امام جمعه دیر با تأکید بر پرهیز از سیاه‌نمایی، خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات، کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و زیرساختی پیشرفت‌های مهمی داشته که نباید نادیده گرفته شود؛ بیان منصفانه مشکلات همراه با بازگویی دستاوردها، مطالبه رهبر معظم انقلاب است.

وی در پایان با دعوت مردم و مسئولان به بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی ماه رجب، اعتکاف، دعا و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم را از مصادیق تقرب به خدا دانست و گفت: گره‌گشایی از کار مردم و خوش‌رفتاری با ارباب‌رجوع، گاه ارزشی بالاتر از بسیاری عبادات فردی دارد.