به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر با تبریک فرارسیدن ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر، به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی و حکومتی آن حضرت پرداخت و اظهار داشت: امیرالمؤمنین علی (ع) تنها مولودی است که در خانه خدا به دنیا آمده است و این فضیلت، صرفاً مورد اعتقاد شیعیان نیست، بلکه بزرگان اهل سنت نیز در کتب معتبر خود به ولادت حضرت علی (ع) در کعبه تصریح کرده و به آن اعتراف دارند.

امام جمعه دیّر افزود: ولادت در کعبه از فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و حتی دیگر ائمه اطهار (ع) نیز این ویژگی را ندارند.

وی با بیان اینکه افتخار زبانی کافی نیست و باید به سیره و منش امیرالمؤمنین علی (ع) در زندگی فردی و اجتماعی عمل کرد، افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) الگویی کامل برای زندگی است و همه ما، به‌ویژه مسئولان، باید از زندگی آن حضرت درس بگیریم و ایشان را مقتدای عملی خود قرار دهیم.

وی با اشاره به ساده‌زیستی امام علی (ع) تصریح کرد: اعتقاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بود که رهبران، پیشوایان و کارگزاران جامعه باید زندگی‌ای هم‌سطح با توده مردم داشته باشند تا مردم احساس آرامش و امنیت کنند.

امام جمعه دیّر با دعوت از مردم برای حضور در آئین‌های جشن ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: امشب عشق و علاقه به حضرت علی (ع) با حضور در مراسم جشن نشان داده می‌شود و از همه برادران و خواهران می‌خواهم حضور فعال داشته باشند.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «من و علی دو پدر این امت هستیم»، اظهار داشت: به همین علت، روز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) به‌عنوان روز پدر نام‌گذاری شده است و این روز را به همه پدران تبریک می‌گویم.

حسینی افزود: باید از امیرالمؤمنین علی (ع) نحوه معاشرت نیکو با همسر و فرزندان را بیاموزیم و پدر واقعی خانواده باشیم، به‌گونه‌ای که فرزندان هنگام حضور پدر در خانه احساس امنیت و آرامش داشته باشند، نه ناامنی.

وی همچنین به وظایف فرزندان اشاره کرد و گفت: فرزندان موظف به رعایت ادب هستند، نباید پدر را به اسم صدا بزنند، جلوی پدر راه نروند بلکه به‌گونه‌ای رفتار کنند که مردم برای پدر و مادرشان دعا کنند. رضایت خداوند در رضایت پدر و مادر است.

امام جمعه دیر تصریح کرد: هم مردان، هم زنان و هم دختران و پسران دارای حقوق هستند؛ از جمله حق فرزندان انتخاب نام نیکو و تربیت صحیح است. بهترین و ماندگارترین ارثی که والدین می‌توانند برای فرزندان به جا بگذارند، تربیت نیکو است.

وی با اشاره به سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی توسط امام خمینی (ره) گفت: این نویسنده با کتاب موهن آیات شیطانی به مقدسات و پیامبر اسلام (ص) هتک حرمت کرد و حکم تاریخی امام خمینی (ره) تا حد زیادی جلوی ادامه پروژه اهانت‌های زنجیره‌ای به مقدسات اسلامی را گرفت.

حسینی با گرامی‌داشت یاد آیت‌الله مصباح یزدی اظهار کرد: مقام معظم رهبری از ایشان به‌عنوان متفکری برجسته و مدیری شایسته یاد کردند.

امام جمعه دیر با اشاره به آغاز ایام‌البیض و مراسم اعتکاف گفت: معتکفان باید از این فرصت معنوی حداکثر استفاده را ببرند و متولیان اعتکاف نیز برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند تا از این ایام برای تعمیق ایمان، تقویت اعتقادات و ارتباط بیشتر معتکفین با خداوند بهره‌برداری شود.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: مقام معظم رهبری، شهید سلیمانی را ملی‌ترین و امتی‌ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام و چهره بین المللی مقاومت و نمونه برجسته‌ای از تربیت‌شدگان مکتب اسلام و امام خمینی (ره) معرفی کردند.

حسینی افزود: سردار سلیمانی با همراهی ملت‌های منطقه، نقشه‌های نامشروع آمریکا در غرب آسیا از جمله ایجاد جنگ‌های داخلی، تجزیه کشورهای اسلامی، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، تقویت نفوذ آمریکا، ناامن‌سازی ایران، نابودی آثار اهل‌بیت (ع) و بدنام‌کردن اسلام را خنثی کرد.

وی تأکید کرد: آمریکا با ایجاد داعش به دنبال جلوگیری از پیشرفت اسلام در غرب بود، اما با مجاهدت‌های محور مقاومت این توطئه شکست خورد.

امام جمعه دیّر تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی این شخصیت بزرگ پس از عمری مجاهدت در دفاع مقدس، مقابله با اشرار و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع)، به فیض شهادت نائل شد و خون او به دست شقی‌ترین فرد بشر، یعنی ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به زمین ریخته شد.

وی تأکید کرد: مقاومت یک تفکر و مکتب ماندگار است و با شهادت حاج قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرالله و دیگر سرداران، از بین نخواهد رفت.

حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز ارتحال حضرت زینب (س) گفت: این بانوی بزرگوار مکمل قیام عاشورا و پیام‌رسان نهضت حسینی بود.

وی با اشاره به سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب رضاخانی اظهار داشت: حجاب در اسلام برای حفظ کرامت و ارزش زن است، در حالی که غرب زن را به ابزاری برای شهوترانی تبدیل کرده و تحت عنوان آزادی، او را از هویت حقیقی‌اش تهی کرده است.

امام جمعه دیّر درباره حوادث اخیر در برخی استان‌های کشور گفت: رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه با اتکا به وعده‌های بازماندگان رژیم پهلوی، سلطنت‌طلبان و منافقین تصور می‌کرد مردم را به خیابان بکشاند و نظام اسلامی را ساقط کند، اما به اهداف شوم خود نرسید.

وی افزود: هدف دشمن فقط سقوط نظام نبود، بلکه تجزیه و ویرانی ایران را دنبال می‌کرد. پس از ناکامی در جنگ مستقیم، دشمن با جنگ اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای بازگشته است.

حسینی تأکید کرد: مشکلات معیشتی مردم واقعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند. اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است و مسئولان موظف‌اند صدای معترضین را بشنوند، حتی بهتر بود پیش از رسیدن کار به خیابان، به مطالبات مردم و هشدارهای مراجع تقلید توجه می‌شد.

وی گفت: آشوبگران به دنبال حل مشکل نیستند، بلکه به دنبال ناامنی، تخریب و افزودن رنج مردم هستند و مردم ایران هرگز حاضر نیستند مشکل امنیتی به مشکلات معیشتی‌شان اضافه شود.

امام جمعه دیّر با اشاره به هوشیاری مردم، کسبه و بازاریان گفت: بازاریان با صدور بیانیه، صف خود را از آشوبگران جدا کردند و از نظام و رهبری حمایت خود را اعلام کردند.

وی همچنین به عملیات رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن با استفاده از هوش مصنوعی، صداگذاری‌های جعلی، کلیپ‌های تقطیع‌شده و تخریب چهره نیروهای خدوم انتظامی قصد فریب افکار عمومی را دارد و برخی سلبریتی‌های وابسته و مزدور دشمن یا نفهم به حافظان امنیت اهانت می‌کنند.

حسینی گفت: در برخی مناطق، نیروهای پلیس به آتش کشیده شدند، جوان بسیجی مدافع امنیت به شهادت رسید و به مراکز دولتی، بنیاد شهید و همچنین مصلی‌ها حمله شد و در همدان قرآن را آتش زدند که این اقدامات، حرکات مزدوران مستقیم رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: اگر در غائله ۴۰۱ بعضی‌ها گفتند نفهمیدیم، این بار رژیم صهیونیستی از ماه‌ها قبل در میدان است و توطئه‌هایی که بوده و خواهد بود از آنجا ناشی می‌شود و دیگر کسی عذری و بهانه‌ای ندارد. خانواده‌ها فرزندان خود را هدایت کنند چرا که دشمن در پی سو استفاده از جوانان و فرزندان شما است.

حسینی تاکید کرد: دشمن تلاش داشت از اعتراضات بازاریان و مردم سوءاستفاده کند و همچنین موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی در پرتاب همزمان سه ماهواره و دستیابی کشور به چرخه کامل فناوری فضایی و قرارگرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فضایی جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: اولویت اول رئیس‌جمهور و مسئولان باید سامان‌دهی بازار، مهار گرانی‌ها و بهبود معیشت مردم باشد و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای مانند حجاب اختیاری و رفع فیلترینگ مسئله اصلی امروز مردم نیست.

وی با محکومیت دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در امور داخلی کشور، خواستار هوشیاری خانواده‌ها و جوانان شد و بیان کرد: بعد از پایان نمازجمعه با حضور در راهپیمایی بار دیگر حمایت خود از نظام و رهبری و انزجار از آمریکا و اسرائیل اعلام می‌کنیم.

حسینی در پایان یاد و خاطره بسیجی شهید امیرحسام خدایاری‌فرد و مرزبان شهید مجید رحیمی‌مهر را گرامی داشت.