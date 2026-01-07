امتحانات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، برنامه جدید امتحانات حداکثر تا سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه از سوی معاونت آموزشی دانشکده‌ها اعلام خواهد شد.

ضمناً برنامه کلاس‌ها و امتحانات دانشجویان بین‌الملل متعاقباً از سوی مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه اعلام می‌گردد.

همچنین نحوه برگزاری امتحانات (مجازی یا حضوری) دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز حداکثر تا روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه اعلام می‌شود.

براساس این تصمیم، برنامه‌های آموزشی و امتحانات کارآموزان، کارورزان و دستیاران همچنان به صورت حضوری برقرار می‌باشد.

در صورت ابلاغ اطلاعیه‌های جدید، متعاقباً اعلام خواهد شد.