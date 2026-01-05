  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

موانع سد راه کارشناسان بهداشت محیط در برخورد با تخلفات

موانع سد راه کارشناسان بهداشت محیط در برخورد با تخلفات

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تشریح چالش های پیش روی نظارت کارشناسان بهداشت محیط پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی نظری، در نشست کارگاه‌های آموزشی الزامات قانونی در اعلام گزارش و تشکیل مقدماتی سازمان تعزیرات حکومتی ویژه کارشناسان بهداشت محیط، با اشاره به جمعیت بالای تحت پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استان تهران، گفت: بالغ بر ۶ میلیون نفر از جمعیت استان تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که این رقم با جمعیت کل استان خراسان برابری می‌کند.

وی ادامه داد: از لحاظ جغرافیایی نیز از شرقی ترین نقطه استان تهران، فیروزکوه و جنوبی‌ترین نقطه استان، پیشوا، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد که در حوزه بهداشت محیط شامل ۷۲ هزار امکنه می‌شود.

هاشمی نظری تصریح کرد: هر اقدامی که چرخه اداری نظارت بر اماکن را تسریع بخشد به نفع کارشناسان و مردم است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص مسائل موجود در مسیر نظارت بهداشت محیط و با اشاره به ضرورت توانمندسازی کارشناسان عنوان کرد: جرایم صادره در زمینه پرونده‌های مواد غذایی، ممانعت از پلمپ اماکن به تصمیم کارشناسان، پیگیری فعالیت اتباع بیگانه در اماکن و تبلیغ و فروش دخانیات به افراد زیر سن قانونی از جمله موانع بر سر راه کارشناسان در برخورد با تخلفات است. از همین رو آموزش آنها و مورد استناد بودن شواهد و نظرات آنها در حل این مسائل کمک بسیاری خواهد کرد.

کد خبر 6712825
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها