موانع سد راه کارشناسان بهداشت محیط در برخورد با تخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی نظری، در نشست کارگاه‌های آموزشی الزامات قانونی در اعلام گزارش و تشکیل مقدماتی سازمان تعزیرات حکومتی ویژه کارشناسان بهداشت محیط، با اشاره به جمعیت بالای تحت پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استان تهران، گفت: بالغ بر ۶ میلیون نفر از جمعیت استان تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که این رقم با جمعیت کل استان خراسان برابری می‌کند.

وی ادامه داد: از لحاظ جغرافیایی نیز از شرقی ترین نقطه استان تهران، فیروزکوه و جنوبی‌ترین نقطه استان، پیشوا، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد که در حوزه بهداشت محیط شامل ۷۲ هزار امکنه می‌شود.

هاشمی نظری تصریح کرد: هر اقدامی که چرخه اداری نظارت بر اماکن را تسریع بخشد به نفع کارشناسان و مردم است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص مسائل موجود در مسیر نظارت بهداشت محیط و با اشاره به ضرورت توانمندسازی کارشناسان عنوان کرد: جرایم صادره در زمینه پرونده‌های مواد غذایی، ممانعت از پلمپ اماکن به تصمیم کارشناسان، پیگیری فعالیت اتباع بیگانه در اماکن و تبلیغ و فروش دخانیات به افراد زیر سن قانونی از جمله موانع بر سر راه کارشناسان در برخورد با تخلفات است. از همین رو آموزش آنها و مورد استناد بودن شواهد و نظرات آنها در حل این مسائل کمک بسیاری خواهد کرد.