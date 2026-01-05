به گزارش خبرگزاری مهر؛ پس از اعلام فراخوان بخش رقابتی دهمین دوره انتخاب اسباببازی برتر سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷۳ محصول به دبیرخانه این رویداد رسید که هیئت انتخاب پس از بررسی و غربالگری اولیه، ۳۱۰ محصول را برای داوری معرفی کرد.
بر اساس این خبر اسباببازیهای ایرانی در شش گروه فکری، حرکتی و مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فرهنگی و هنری، درمانی و کمک درمانی و الکترونیکی از نظر کیفیت تولید و بازار پردازی توسط داوران بررسی شد.
هیئت داوران بخش شناختی متشکل از آزاده بیات، فاطمهسادات موسویبصیرت، لیلا ابراهیمی، حامد تاملی، عطاالله پورعباسی و مهدیه کرمی و بخش رقابتی، احسان منشی، عادل بزدوده، محسن رجبی، بهنام زنگی، عبدالناصر آزادبخت و محمدحسین فرجو، تعداد ۳۱۰ محصول رسیده به مرحله داوری پایانی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.
برگزیدگان صنعت اسباببازی ایران در آیینی با حضور مسوولان رده بالای کشور در روزهای پایانی دهمین جشنواره ملی اسباببازی تجلیل میشوند.
افزایش کیفیت محصولات در بخشهای مختلف نسبت به دوره قبل
لیلا بابایی دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی درباره تفاوتهای این دوره از انتخاب برترین اسباببازی سال گفت: امسال کیفیت محصولات در بخشهای مختلف نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته که کار داوری در بعضی بخشها را دشوار کرده بود. در انتخاب اسباببازیهای منتخب دهمین دوره فقط محصولات تولیدشده مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت و تنوع تولید در اولویت داوران بوده است.
وی با اشاره به تنوع و کیفیت محصولات رسیده به دبیرخانه شورای نظارت بر اسباببازی افزود: محصولات منتخبی که به بخش پایانی داوری رسید، دارای کیفیتی در سطح بازارهای جهانی است و تولیدکنندگان نیز بیشتر به سمت بومیسازی قطعهها و اخذ استانداردهای ملی و جهانی حرکت کردهاند.
همچنین محصولات شرکتهای منتخب علاوه بر کیفیت قابل توجه به تنوع قابل قبولی نیز رسیده که این خود نویدی بر ظرفیت صادرات این محصولات به کشورهای منطقه و بازارهای جهانی است.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی ایران توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران از روز ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب در حال برگزاری است.
