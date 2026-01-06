الهام عرفانی‌مهر، مدیرعامل مؤسسه زانکو در حاشیه دهمین جشنواره اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ما در زانکو به‌طور تخصصی بر آموزش نجوم به کودکان متمرکز هستیم و در کنار آن، محصولات کمک‌آموزشی نوین تولید می‌کنیم. رویکرد ما بر مبنای روش SDAM (علم سرگرمی نوین) استوار است. از آنجایی که نجوم یک رشته مفهومی است، ما تلاش می‌کنیم مفاهیم را در قالب بازی به بچه‌ها بیاموزیم تا این یادگیری در بلندمدت در خاطرشان بماند. این فرآیند شامل آموزش اشکال نجومی، صورت‌های فلکی و ترکیب آن با الکترونیک است.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه محصولات فیزیکی شما دقیقاً چگونه به تقویت یادگیری و مهارت‌های کودکان کمک می‌کنند، گفت: یکی از دغدغه‌های ما مهارت‌های دست‌ورزی است که در دنیای تکنولوژی امروز کاهش یافته است. ما با ساخت ماکت سیارات این مشکل را هدف قرار داده‌ایم؛ کودک در حین ساخت ماکت، با ابعاد، رنگ‌ها و ویژگی‌های سیاره درگیر می‌شود و این امر به تثبیت مفاهیم در ذهنش کمک می‌کند. محصولات ما برای رده‌های سنی مختلف طراحی شده‌اند؛ برای ۶ سال تا دوره اول ابتدایی، ماکت منظومه شمسی به صورت پازل با رنگ‌آمیزی آسان و برای دوره دوم ابتدایی، کتاب ماکت به صورت اوریگامی، منطبق با کتاب درسی علوم پایه چهارم که نجوم را پوشش می‌دهد، داریم.

این تولیدکننده گفت: محصولاتی مانند «کاوشگر کنجکاو» بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. به عنوان مثال زمانی که به درس مریخ می‌رسیم، به بچه‌ها آموزش می‌دهیم که آسمان روز مریخ صورتی است؛ آن‌ها رنگ‌آمیزی را انجام می‌دهند و سپس با استفاده از مدارهای الکترونیک، توضیحات کاوشگر را فعال می‌کنند که برای‌شان بسیار جذاب است. همچنین، آموزش پیدا کردن ستاره قطبی که به صورت عملی با جهت‌یابی هم گره خورده، از دیگر فعالیت‌های‌مان به شمار می‌رود که نیاز به تمرین مستمر برای تشخیص اشکال خیالی صورت‌های فلکی دارد.

وی یادآور شد: ما از سال ۹۴ مستقیم کار خود را در حوزه مدارس و آموزش و پرورش شروع کردیم و تقریباً ۳ سال است که روی صنعت اسباب‌بازی تمرکز کرده‌ایم تا محصولات مناسب رده سنی پایین‌تر را پوشش دهیم. یکی از چالش‌های اصلی ما در بخش ترویجی، مرحله آگاه‌سازی است. در فضاهای فروشگاهی یا غرفه‌هایی که مشتری فردی خرید می‌کند، باید دائماً تبیین کنیم که بازی‌های ما صرفاً سرگرمی نیستند، بلکه علمی-سرگرمی هستند و هدفشان آموزش عمیق است.

عرفانی‌مهر گفت: دهمین جشنواره اسباب بازی فرصت بسیار مناسبی است. ما بخش ترویجی جشنواره شامل گنبد آسمان‌نما را داریم تا فضاسازی و شبیه‌سازی آسمان را انجام دهیم. هدف این است که والدین همراه بچه‌ها وارد گنبد شوند و با دنیای امروز فرزندان‌شان آشناتر شوند تا بتوانند در مسیر یادگیری به آن‌ها کمک کنند. همچنین، خوشبختانه امسال در دومین سال حضور مستقیم در نمایشگاه، مشاهده کردیم کودکانی که پارسال از محصولات ما استفاده کرده بودند، والدینشان را برای خرید محصولات جدید همراهی می‌کنند، زیرا تأثیر آموزشی را دیده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عصر فضا و تکنولوژی، آینده کودکان در ارتباط با نجوم را چگونه ترسیم می‌کنید، گفت: ما در عصر فضا زندگی می‌کنیم و شغل‌های ۲۰ سال آینده کودکان امروزی قطعاً با علوم فضایی مرتبط خواهد بود. نمی‌توانیم از این حوزه جدا شویم. بنابراین، حیاتی است که کودکان ما نسبت به فضا، محیط زندگی‌مان و ستاره‌شناسی، علم و آگاهی کافی را کسب کنند و نمایشگاه‌ها در این راستا بسیار کمک‌کننده هستند. خداروشکر تا به امروز استقبال خوبی از محصولات‌مان انجام شده است.