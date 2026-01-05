به گزارش خبرنگار مهر، هادی وفایی پور کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم قرار است امسال در لیگ هند رقابت کند. وفایی‌پور با یک قرارداد میلیاردی به تیم دهلی پیوسته است‌. او سال ۲۰۲۴ در مسابقات قهرمانی آسیا مدال برنز گرفت.

وفایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضورش در هند گفت: من از سال ۲۰۱۳ به هند رفت و آمد می‌کنم و از چند ماه قبل هم مدارکم را به فدراسیون کشتی و فدراسیون کشتی هند ارسال کردم و خوشبختانه کارهای حضورم انجام شد و قرار است از ۱۵ ژانویه به این کشور بروم و در لیگ هند کشتی بگیرم. در لیگ کشتی آزاد هند ۶ تیم حضور دارند که به مدت دو ماه طول می‌کشد و من با تیم دهلی قرارداد بستم و هفته‌ای یک مسابقه می‌دهیم.

وی گفت: قبلاً مسابقات لیگ کشتی هند تحت عنوان لیگ پادشاهان برگزار می‌شد چون پول زیادی هم در آن جریان دارد، الان هم فکر می‌کنم تحت همین عنوان برگزار خواهد شد. در گذشته هند لیگ کشتی آزاد نداشت و امسال برای اولین بار لیگ کشتی آزاد را برگزار می‌کنند. به من هم پیشنهادهای زیادی شده بود که در نهایت قبول کردم و با تیم دهلی قرارداد بستم.

کشتی‌گیر آزادکار ایران عنوان کرد: لیگ کشتی آزاد هند با ایران تفاوت زیادی دارد. اول از همه اینکه مدت زمان آن طولانی است و به مدت دو ماه تیم‌ها باید با هم رقابت کنند. متأسفانه در لیگ کشتی آزاد در ایران هر کسی که مورد نظر تیم‌هاست جذب می‌شود ولی اینجا چنین شرایطی ندارد. از نظر مالی هم تفاوت خیلی زیادی با لیگ ایران دارد. البته از نظر فنی همیشه کشتی ایران یک سر و گردن بالاتر است اما در لیگ کشتی هند هم سطح مسابقات پایین نیست و در وزن من دو کشتی‌گیر روس جذب شده است. اما اگر بخواهیم مقایسه کنیم کشتی ایران همیشه قوی‌تر است و سطح کیفی بالایی دارد.

وفایی پور گفت: من تا چند روز دیگر راهی هند می‌شوم و به مدت دو ماه در لیگ هند کشتی می‌گیرم.