به گزارش خبرنگار مهر، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور روز گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این در حالی است که هفته گذشته کلیات این لایحه در همین کمیسیون رد شده بود اما پس از اصلاحات پیشنهادی دولت، نمایندگان تلفیق با آن موافقت کردند اما نتیجه رأی‌گیری صحن علنی امروز مسیر نهایی این لایحه را مشخص خواهد کرد.

افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس

حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل رد اولیه کلیات لایحه در هفته گذشته اظهار کرد: دو موضوع اصلی باعث رد کلیات در هفته گذشته شد؛ نخست افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت بود که با تورم موجود تناسب نداشت و مجلس با آن مخالف بود. دوم افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد که می‌توانست فشار تورمی ناگهانی بر مردم وارد کند.

وی افزود: در پیشنهاد جدید دولت، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال شده و مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد بازگشته است؛ همچنین در حوزه شفافیت فروش نفت و درآمدهای نفتی، توضیحات لازم ارائه شده و جلسات تکمیلی با وزارت نفت در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با این اصلاحات کمیسیون تلفیق دیروز با کلیات لایحه موافقت کرد. امروز نیز در صحن علنی مجلس رأی‌گیری خواهد شد و باید منتظر نظر نهایی نمایندگان باشیم؛ البته شاخص‌های برنامه هفتم توسعه همچنان باید در بررسی جزئیات بودجه مورد توجه قرار گیرد.

نگرانی از بودجه محدود عمرانی و وابستگی به مولدسازی

نماینده اصفهان در پاسخ به سهم پایین پروژه‌های عمرانی در بودجه انقباضی ۱۴۰۵ گفت: بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بسیار محدود پیش‌بینی شده است. دولت عمده پروژه‌های عمرانی را به مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی وابسته کرده است.

یزدیان با انتقاد از کندی فرآیند مولدسازی افزود: اگر عزم جدی در دولت وجود داشته باشد و آئین‌نامه‌ها و روندها تسریع شود، مولدسازی می‌تواند پروژه‌های عمرانی را به‌طور قابل توجهی پیش ببرد. در غیر این صورت، بخش عمده بودجه صرف حقوق کارکنان خواهد شد و خروجی ملموسی از دستگاه‌های اجرایی نخواهیم داشت.

چند نرخی بودن ارز منشأ فساد است

یزدیان در خصوص اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: چندنرخی بودن ارز منشأ فساد است و یارانه پنهان انرژی و نهاده‌ها باعث کاهش بهره‌وری و افزایش تلفات شده است اما حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون تدبیر جبرانی، فشار سنگینی بر سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین وارد خواهد کرد.

حذف ارز ترجیحی تورم‌زا اما ضروری با تدبیر جبرانی

وی با بیان اینکه مطالبه جدی مجلس این است که دولت بسته جبرانی شفاف و مشخصی ارائه دهد، خاطرنشان کرد: کالابرگ الکترونیکی یکی از راه‌حل‌هاست اما باید حمایت از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران نیز در نظر گرفته شود تا با حذف ارز ترجیحی، نقدینگی آن‌ها برای تأمین نهاده‌ها دچار مشکل نشود. امیدواریم دولت در روزهای آینده این بسته را اعلام کند.

سرانه کم بودجه‌ای اصفهان و انتقاد از پیش‌بینی مالیاتی

نماینده اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان یکی از استان‌های اصلی پرداخت‌کننده مالیات کشور بوده اما سرانه بودجه آن نسبت به برخی استان‌ها همچنان پایین‌تر است، ابراز کرد: سهم مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای اصفهان در بودجه ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل دارد اما این پیش‌بینی بر اساس ارقام سال‌های گذشته بوده و بر اساس مالیات محقق‌شده نیست.

یزدیان افزود: ما پیگیر هستیم تا سهم مالیاتی استان بر اساس عملکرد واقعی سال‌های قبل تعیین شود.

وی تصریح کرد: همچنین در خصوص عوارض آلایندگی و مالیات‌های سبز، اعتراض جدی داریم. توزیع این عوارض برای کلانشهرهای صنعتی مانند اصفهان عادلانه نیست اما دولت قول شفاف‌سازی و اصلاح نحوه توزیع را داده و امیدواریم این وعده عملی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت.