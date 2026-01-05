  1. سلامت
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

رصد لحظه ای دارو با سامانه «تیتک» امکانپذیر است

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، سامانه تیتک را ستون فقرات نظارت دیجیتال بر زنجیره تأمین دارو در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به اینکه تیتک یک سامانه صرفاً نرم‌افزاری نیست، گفت: این زیرساخت ملی امکان رصد لحظه‌ای دارو را از مرحله تولید تا تحویل به بیمار فراهم کرده و نقش مؤثری در جلوگیری از ورود داروهای تقلبی و انحراف داروهای یارانه‌ای از مسیر قانونی دارد.

وی افزود: در این سامانه برای هر جعبه دارو یک کُد یکتای غیرقابل تکرار تعریف می‌شود که در تمامی حلقه‌های زنجیره شامل تولیدکننده، شرکت پخش، داروخانه و مرحله مصرف ثبت و پایش می‌شود و بدون ثبت نهایی، فرآیند تسویه بیمه‌ای انجام نخواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به برچسب‌های اصالت دارو تصریح کرد: استفاده از دیتا ماتریکس حاوی اطلاعات سری ساخت، تاریخ انقضا و قیمت روز، به همراه کُد پوشش‌دار مصرف‌کننده، سطح شفافیت و اعتماد عمومی را به طور محسوسی افزایش داده است.

کاظمی تأکید کرد: تیتک به عنوان یک ابزار حکمرانی داده‌محور، امکان تصمیم‌سازی دقیق در مدیریت کمبودها، فراخوان دارو و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را برای نظام سلامت فراهم کرده است.

کد خبر 6713915
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

