رصد لحظه ای دارو با سامانه «تیتک» امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به اینکه تیتک یک سامانه صرفاً نرمافزاری نیست، گفت: این زیرساخت ملی امکان رصد لحظهای دارو را از مرحله تولید تا تحویل به بیمار فراهم کرده و نقش مؤثری در جلوگیری از ورود داروهای تقلبی و انحراف داروهای یارانهای از مسیر قانونی دارد.
وی افزود: در این سامانه برای هر جعبه دارو یک کُد یکتای غیرقابل تکرار تعریف میشود که در تمامی حلقههای زنجیره شامل تولیدکننده، شرکت پخش، داروخانه و مرحله مصرف ثبت و پایش میشود و بدون ثبت نهایی، فرآیند تسویه بیمهای انجام نخواهد شد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به برچسبهای اصالت دارو تصریح کرد: استفاده از دیتا ماتریکس حاوی اطلاعات سری ساخت، تاریخ انقضا و قیمت روز، به همراه کُد پوششدار مصرفکننده، سطح شفافیت و اعتماد عمومی را به طور محسوسی افزایش داده است.
کاظمی تأکید کرد: تیتک به عنوان یک ابزار حکمرانی دادهمحور، امکان تصمیمسازی دقیق در مدیریت کمبودها، فراخوان دارو و سیاستگذاری مبتنی بر داده را برای نظام سلامت فراهم کرده است.
