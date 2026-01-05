هواشناسی: آلودگی هوا تا پایان هفته همراه تهران خواهد بود

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، از تداوم هوای پایدار در استان خبر داد و گفت: آسمان تهران صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱، کاهش دما و یخبندان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تا پایان امروز پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ بیان کرد: از امروز تا روز پایان هفته با استقرار جو پایدار و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، به‌خصوص در مناطق پرتردد شهری، به‌تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.