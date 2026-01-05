به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک زایی اظهار داشت: توسعه زیرساختهای آموزشی بهویژه در حوزه فنی و حرفهای و کاردانش یکی از اولویتهای راهبردی ما برای توانمندسازی دانشآموزان و تضمین آینده شغلی آنان در مناطق کمتر برخوردار است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزئیات این پروژه افزود: این هنرستان در قالب ۶ کلاس درس و فضاهای کارگاهی استاندارد با زیربنای آموزشی ۸۷۸ مترمربع در شهر بزمان احداث میشود و هدف ما از ساخت این مجموعه فراهم کردن بستری استاندارد است تا فرزندان مستعد این خطه بتوانند مهارتهای لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند.
وی تصریح کرد: حضور پررنگ مرکز نیکوکاری حضرت زهرا (س) در این عرصه نشان از درک عمیق این عزیزان از نیازهای واقعی جامعه دارد که این مشارکتها مصداق بارز جهاد در راه دانش است و ما متعهد هستیم با تمام توان فنی و مهندسی اداره کل، این پروژه را با بالاترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسانیم.
لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: احداث این هنرستان نویدبخش آیندهای روشن برای دانشآموزان شهر بزمان خواهد بود و گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی در پهنه وسیع استان سیستان و بلوچستان محسوب میشود.
