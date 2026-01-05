تصویب الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده غرب زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء اله اکبری گفت: با الحاق این اراضی به محدوده شهری غرب زاهدان محدوده حاجی آباد گامی مهم در جهت توسعه پایدار و آمایش سرزمینی این خطه با توجه به رشد سریع جمعیت و در راستای سیاست‌های توسعه شرق کشور برداشته شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه الحاق این اراضی نقطه عطفی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای این استان بشمار می‌رود، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت زاهدان در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون نفر است که این الحاق بخشی از برنامه‌ریزی‌های دقیق برای مدیریت رشد جمعیت و پایداری در توسعه شهری در این منطقه بشمار می‌رود.

وی افزود: در شرایطی که زاهدان به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اقتصادی و جمعیتی مهم کشور است این تصمیم به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر تأمین نیازهای فوری، زیرساخت‌های مورد نیاز را به صورت متوازن و با نگاه به آینده برنامه‌ریزی کنیم.

اکبری گفت: همچنین با توجه به اینکه زاهدان در موقعیت استراتژیک خود در مرزهای شرقی کشور قرار دارد و به عنوان یکی از قطب‌های تجاری و اقتصادی در حال رشد است این اقدام علاوه بر بهبود وضعیت زندگی شهروندان به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.