۶۵ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه پُر است

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سدهای استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی سدهای استان پُر و حدود ۳۵ درصد آن خالی است.

وی میزان ذخیره کنونی سدهای کرمانشاه را حدود ۸۷۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۴۷۲ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای استان نیز خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به وضعیت آورد سدهای استان تصریح کرد: آورد سدهای کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴) تاکنون حدود ۹۵۷ میلیون مترمکعب بوده است.

درویشی با بیان اینکه برخی سدهای استان در شرایط مناسبی قرار دارند، گفت: در حال حاضر ذخیره سدهای تنگ‌حمام و آزادی تقریباً تکمیل شده و در شرایط سرریز قرار دارند.

وی از وضعیت بارش‌های استان در سال آبی جاری نیز یاد کرد و افزود: میانگین بارش استان کرمانشاه از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۴۱۵ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۸ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در عین حال تأکید کرد: با وجود رشد بارش‌ها، کم‌بارشی سال‌های گذشته به طور کامل جبران نشده و همچنان مدیریت منابع آبی و صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.

درویشی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت ذخیره برخی سدها از جمله گاوشان و سلیمانشاه که بخشی از تأمین آب شهرهای استان را بر عهده دارند، همچنان نامناسب است.