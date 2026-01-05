بشیری: بودجه سند مهم دخل و خرج کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بشیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در موافقت با مفاد آن، گفت: بودجه سند مهم دخل و خرج کشور است و باید همکاران و دولت را تحسین کنیم که دلسوزانه تلاش میکنند با دقت آن را تنظیم و تصویب کنند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته متأسفانه یک بداخلاقی در برخی رسانهها مشاهده میشود که سعی میکنند واقعیات را به گونه دیگری جلوه دهند و این همان موضوعی است که دشمن از آن سو استفاده میکند.
وی تصریح کرد: وقتی به نحوه خدمات رسانی در کشور توجه میکنیم به طور کامل مشهود است که تفاوت زیادی با وضعیت خدمات رسانی به مردم قبل از انقلاب دارد کما اینکه در آن دوران افراد کم درآمد در اوج فلاکت زندگی میکردند که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در سراسر کشور به نیازمندان رسیدگی شد همچنین قبل از انقلاب تعداد مدارس راهنمایی بسیار محدود بود تا جایی که دانش آموزان ناچار بودند مسافت زیادی از جادههای فاقد آسفالت را طی کنند تا به مدرسه برسند و این در حالی است که امروز شاهد جهش بلندی در روند خدمات رسانی در حوزههای مختلف کشور هستیم.
بشیری یادآور شد: برخی فرصت طلبان که در گذشته خون مردم را میمکیدند با سرمایههای این مردم از کشور خارج شدند و امروز شعار آزادی سر میدهند و این در حالی است که ما هنوز وضعیت فلاکت بار مردم ساکن در حلبی آباد را فراموش نکردهایم.
وی اظهار کرد: قطعاً لایحه بودجه و برنامه پنجساله پیشرفت نقشه راهی برای برنامه ریزان، مجریان و مردم خواهد بود بنابراین باید با دقت و به طور کارشناسانه تنظیم و تصویب شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: هم اکنون دشمن شیاد و مکاری که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی خسارات سنگینی به مردم وارد کرد و امروز نیز همچنان اقدامات شنیعی را در آمریکای لاتین انجام میدهد شعار حقوق بشر سر میدهد و این در حالی است که استراتژی آنها در غارت اموال کشورها برای همه آشکار است.
وی افزود: موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از موضوعاتی است که دشمن مترصد سوءاستفاده از آن است بنابراین لازم است با هرگونه اقدامی که به مردم آسیب میرساند همچنین برخی مدیران حقوقهای غیرمتعارفی دریافت میکنند که باید با آنها برخورد شود که در این راستا نمایندگان نامهای را خطاب به دستگاه قضائی تنظیم کردهاند و مجازات سوءاستفاده کنندگان از جمله مطالبات آنها در جهت ممانعت از تضییع حقوق ملت است.
بشیری تاکید کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی حق اظهارنظر برای همگان مشروع دانسته شده است بنابراین افراد میتوانند منتقد وضع موجود باشند اما آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد حفظ امنیت کشور و وحدت است که از افتخارات تاریخی کشورمان محسوب میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ما در تنظیم بودجه باید دقت کنیم که منابع و مصارف بر هم منطبق باشند همچنین قدرت خرید مردم افزایش یابد موضوعی که تیم اقتصادی دولت باید پیرامون آن با مردم صریح صبحت کنند
