به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی با تاکید بر موارد نظارتی کمیسیون انرژی مجلس و قرارگاه رفع ناترازی، گفت: اولین گامی که در جلسات کمیسیون بعد از تصویب برنامه هفتم برداشتیم، بررسی احکام برنامه در حوزه انرژی بود، یک کارگروه تشکیل شد و احکام برنامه هفتم را استخراج و به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال کرد و گزارش عملکرد آنها را در جلسات متعدد گرفتند؛ همچنین بعد از آن کمیته‌ای با حضور کارشناسان وزارتخانه‌ها تشکیل جلسه داد و احکام برنامه در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین سوخت زمستانی، ادامه داد: کمیسیون انرژی موضوع تأمین سوخت را از بعد نظارتی دنبال کرده است و نظارت بر تأمین سوخت زمستانی و ذخیره سازی آن را با قاطعیت پیگیری می‌کند.

سنگدوینی در ادامه بیان کرد: به واسطه اینکه در فصل زمستان مصرف گاز طبیعی در بخش مشترکین خانگی و صنایع کوچک و تجاری افزایش می‌یابد و عملاً نمی‌توانیم به بعضی از بخش‌ها مثل نیروگاه‌ها گاز بدهیم، باید سوخت مایع را تأمین کنیم. بعد از اینکه وزیر نیرو و وزیر نفت در صحن علنی مجلس در این خصوص گزارش دادند؛ دکتر قالیباف به کمیسیون انرژی بحث پیگیری تأمین سوخت مایع زمستانی اعم از نفتِ گاز و مازوت را تکلیف کرد و پیگیری موضوع برعهده قرارگاه رفع ناترازی گذاشته شد.

رئیس قرارگاه رفع ناترازی با اشاره به جلسات نظارتی، مطرح کرد: حدود ۱۰ جلسه با معاونین وزیر نفت در بخش گاز و پالایش و پخش همچنین معاونین وزارتخانه‌های صمت، نیرو همچنین بخش‌های مختلف کشاورزی برگزار کرده و برنامه ریزی کردیم و درنتیجه تأمین نفتِ گاز نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافت که این بسیار حائز اهمیت است و کاهش خاموشی‌ها به دلیل همین تدابیر ایجاد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با اشاره به پیگیری موضوع سوخت زمستانی در این کمیسیون، ادامه داد: در رابطه با مباحث دیگر از جمله زمستان، آخرین جمع بندی را کمیسیون با همکاری «نیکزاد نایب رئیس مجلس» داشتیم و در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو و وزیر نفت و معاونین آنها قرار شد که حتماً بر مبنای توافقنامه و تقسیم بندی که برای تأمین سوخت ایجاد شده - مانند مقدار گازی که باید به نیروگاه‌ها اختصاص یابد و یا مقدار گازی که به صنعت تعلق می‌یابد- نظارت شود؛ به لطف خدا و تدابیری که ایجاد شد خاموشی در زمستان ایجاد نشده و این تدبیر و این برنامه‌ریزی بایستی ادامه یابد.

سنگدوینی با اشاره به جلسات سوال نمایندگان از وزرای نیرو و نفت و معاونین شأن در کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد: جلسات پیگیری رفع خاموشی‌ها و همچنین رفع مشکلات سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر در کمیسیون انرژی در طول سال برگزار شده است؛ هفته گذشته هم جلسه سوال نمایندگان از وزیر نفت با حضور پاک‌نژاد، مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد و وزیر به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد. همچنین جلسات پیگیری هم به همراه رئیس کمیسیون انرژی در وزارتخانه نفت برگزار شده است؛ در حال حاضر نیز مسائل را با وزرا پیگیری و راستی آزمایی می‌کنیم.

نماینده مردم گرگان آق قلا در مجلس به پیگیری کمیسیون برای اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره و بیان کرد: همچنین با توجه به اینکه تحقیق و تفحص‌ها در مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و موضوعات مهم روز در این طرح‌ها بررسی می‌شوند و با توجه به اینکه ناترازی‌های انرژی یکی از مباحث مهم کشور که صنعت، تولید و کشاورزی را با وقفه روبرو کرده؛ نقش قاچاق سوخت در این موضوع آشکار است؛ بنابراین کمیسیون انرژی مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و گازی در کشور را بررسی و به صحن علنی ارسال کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارهای کمیسیون انرژی مجلس تدوین اساسنامه ۴ شرکت اصلی وزارت نفت بود، خاطرنشان کرد: کلیات اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور پس از بررسی در جلسات کمیسیون انرژی تصویب و به صحن علنی ارسال شد، همچنین موضوعات تصویب اساسنامه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران در دستورکار است؛ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی رو به پایان است و اساسنامه شرکت پالایش و پخش، بیش از سه دهه مغفول مانده بود در نوبت صحن علنی است تا بر اساس اصل ۸۵ پیگیری شود.

پیگیری نظارتی دو مبحث مهم جمع آوری گازهای فلر و فشارافزایی پارس جنوبی در کمیسیون انرژی مجلس

سنگدوینی با اشاره به پیگیری دو مبحث مهم جمع آوری گازهای فلر و فشارافزایی پارس جنوبی در کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: مهار گازهای مشعل یکی از مسائل مهمی است که کمیسیون انرژی پیگیری کرد چراکه از هدررفت بیت‌المال پیشگیری کرده و آلایندگی محیط زیست را کاهش می‌دهد، همینطور می‌تواند خوراک پایدار برای پتروشیمی‌ها باشد همچنین وضعیت میادین مشترک نفت و گاز، بخصوص پارس جنوبی یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی است که آینده انرژی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ بنابراین کمیسیون انرژی به موضوع فشارافزایی ورود کرده و کارگروهی برای آن تشکیل داده است. کمیسیون انرژی مباحث پیمانکارانی که برای فشارافزایی پارس جنوبی قرارداد منعقد کرده‌اند را پیگیری می‌کند.