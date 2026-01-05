به گزارش خبرنگار مهر، از امروز و به‌صورت رسمی، ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تک‌نرخی شد. این تحول در پی ادغام دو تالار معاملاتی این مرکز و محدود شدن دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رقم خورده و نشانه‌ای از تغییر فاز سیاست ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرد: از امروز عملاً دو بازار موجود در مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شده‌اند و نرخ ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات قرار گرفته است.

به گفته او، در معاملات روز گذشته تالار اول عملاً مچ نشده و فقط تالار دوم فعال بوده است. سعیدی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفته شد مبنای کار، تالار حواله باشد و از این پس تمامی ثبت سفارش‌ها نیز صرفاً بر اساس نرخ تالار واحد انجام می‌شود.

همزمان با این تصمیم، دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به‌طور رسمی محدود شد و از این پس این نرخ صرفاً به واردات دارو و گندم اختصاص می‌یابد. سایر کالاها و نهاده‌ها از چرخه ارز ترجیحی خارج شده‌اند و تأمین ارز آن‌ها از مسیر مرکز مبادله انجام می‌شود؛ تغییری که آثار آن از امروز در تابلوهای رسمی معاملات کاملاً نمایان شده است.

بر اساس داده‌های معاملاتی، فاصله قیمتی دلار میان تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های اخیر قابل‌توجه بود، امروز به شکل محسوسی کاهش یافت. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسید و دلار در تالار اول نیز با جهشی قابل‌توجه در سطح ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شد؛ نرخی که تا روز گذشته در کانال ۸۴ هزار تومان قرار داشت.

این تحولات در شرایطی رخ داده که پیش‌تر اعلام شده بود ارز پتروشیمی‌ها از امروز به تالار دوم منتقل می‌شود؛ تصمیمی که وزن عرضه را در این تالار افزایش داده و نقش آن را در معادلات ارزی کشور پررنگ‌تر کرده است. علاوه بر این، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارز خدمات نیز از ۱۵ دی‌ماه با نرخ‌های تالار دوم محاسبه خواهد شد.

در معاملات امروز، قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شد. درهم امارات با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و یورو با بهای ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان معامله شد. در تالار اول نیز دلار با نرخ ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان روی تابلو رفت.

این در حالی است که دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان دارد. به گفته فعالان بازار، کاهش فاصله نرخ آزاد و رسمی بیش از آنکه ناشی از افت دلار آزاد باشد، حاصل افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی و نزدیک شدن آن‌ها به واقعیت‌های بازار است.

در همین چارچوب، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره رانتی بودن ارزهای ارزان و پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از سوی بازار به‌عنوان چراغ سبز دولت برای حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تلقی شده است؛ سیگنالی که اکنون با تغییرات عملی در مرکز مبادله، وارد فاز اجرایی شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود سیاست‌های مکمل مانند مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی، هم‌جهت شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به‌سرعت خود را در زنجیره قیمت‌گذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که بازار معمولاً زودتر از سیاست‌گذار آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کند.