  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

ارز تک‌نرخی شد؛ ادغام رسمی تالارهای مرکز مبادله

ارز تک‌نرخی شد؛ ادغام رسمی تالارهای مرکز مبادله

با ادغام تالارهای مرکز مبادله ارز و محدود شدن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سیاست ارزی وارد مرحله جدیدی شد و نرخ‌ها به بازار نزدیک‌تر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز و به‌صورت رسمی، ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تک‌نرخی شد. این تحول در پی ادغام دو تالار معاملاتی این مرکز و محدود شدن دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رقم خورده و نشانه‌ای از تغییر فاز سیاست ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرد: از امروز عملاً دو بازار موجود در مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شده‌اند و نرخ ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات قرار گرفته است.

به گفته او، در معاملات روز گذشته تالار اول عملاً مچ نشده و فقط تالار دوم فعال بوده است. سعیدی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفته شد مبنای کار، تالار حواله باشد و از این پس تمامی ثبت سفارش‌ها نیز صرفاً بر اساس نرخ تالار واحد انجام می‌شود.

همزمان با این تصمیم، دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به‌طور رسمی محدود شد و از این پس این نرخ صرفاً به واردات دارو و گندم اختصاص می‌یابد. سایر کالاها و نهاده‌ها از چرخه ارز ترجیحی خارج شده‌اند و تأمین ارز آن‌ها از مسیر مرکز مبادله انجام می‌شود؛ تغییری که آثار آن از امروز در تابلوهای رسمی معاملات کاملاً نمایان شده است.

بر اساس داده‌های معاملاتی، فاصله قیمتی دلار میان تالار اول و تالار دوم که در هفته‌های اخیر قابل‌توجه بود، امروز به شکل محسوسی کاهش یافت. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسید و دلار در تالار اول نیز با جهشی قابل‌توجه در سطح ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شد؛ نرخی که تا روز گذشته در کانال ۸۴ هزار تومان قرار داشت.

این تحولات در شرایطی رخ داده که پیش‌تر اعلام شده بود ارز پتروشیمی‌ها از امروز به تالار دوم منتقل می‌شود؛ تصمیمی که وزن عرضه را در این تالار افزایش داده و نقش آن را در معادلات ارزی کشور پررنگ‌تر کرده است. علاوه بر این، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارز خدمات نیز از ۱۵ دی‌ماه با نرخ‌های تالار دوم محاسبه خواهد شد.

در معاملات امروز، قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شد. درهم امارات با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و یورو با بهای ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان معامله شد. در تالار اول نیز دلار با نرخ ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان روی تابلو رفت.

این در حالی است که دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان دارد. به گفته فعالان بازار، کاهش فاصله نرخ آزاد و رسمی بیش از آنکه ناشی از افت دلار آزاد باشد، حاصل افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی و نزدیک شدن آن‌ها به واقعیت‌های بازار است.

در همین چارچوب، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره رانتی بودن ارزهای ارزان و پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از سوی بازار به‌عنوان چراغ سبز دولت برای حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تلقی شده است؛ سیگنالی که اکنون با تغییرات عملی در مرکز مبادله، وارد فاز اجرایی شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود سیاست‌های مکمل مانند مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی، هم‌جهت شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به‌سرعت خود را در زنجیره قیمت‌گذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که بازار معمولاً زودتر از سیاست‌گذار آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کند.

کد خبر 6714135
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 6
      پاسخ
      بیشترین مشکلات اقتصادی امروز چند نرخی بودن ارز قیمت های دستوری اعم از انرژی و سوخت خودرو نهاده های دامی و... است زمان رسول خدا (ص) اعرابی شترش رم کرده بود مردم به کمکش شتافتن شتر بیشتر رم کرد صاحب شتر فریاد می زد نیاز به کمک ندارم حالا دخالت های دولت در تعیین قیمت ها شده به نظرم تک نرخی شدن ارز بزرگترین خدمتی بود که دولت در حق ملت کرد افرادی که منافع شان در معرض تهدید است قطعا جوب لای چرخ خواهند گذاشت ولی ملت ید واحده هستند از مشکلات اقتصادی امروز به راحتی عبور می کنن
    • محمد IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      7 1
      پاسخ
      چه تدابیر مقتدرانه و مهمی. ارز در بازار می‌دود و دولت هم به دنبالش تا خودش رو بهش برسونه جا نمونه
      • ایرانی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
        0 0
        درد تنها این نیست وقتی همین دلار تک نرخی را هر روز بالا می برن نزدیک ۱۵۰ شده و هر روز اجناس بالاتر می ره هنر این بود ارز آزاد را به ارز دولتی نزدیک میکردن نه اینکه هر چه بازار بالا می ره اونم بالا بره
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      10 4
      پاسخ
      وقتی یک دلار افزایش پیدا می‌کند ، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند !!! چرا باید در این شرایط بسیار دلار رسمی بشود ۱۳۰ هزار تومان ؟؟؟؟؟ این عدد و رقم‌ها روی کاغذ نیست ، بانک مرکزی و وزارت دارایی و ...محل آزمون و خطا نیست . چرا متوجه نمی‌شوید که وقتی ارز را تک نرخی می‌کنید و ۱۳۰ هزار تومان اعلام می‌کنید ، کل بازار مملکت را نابود می‌کنید ؟؟؟ جلوی دزدها را بگیرید ، جلوی رانتخوارها را بگیرید ، جلوی کاسبان تحریم را بگیرید ولی ارزش پول دشمن را اینقدر بالا نبرید .
    • اسماعیل IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 1
      پاسخ
      بهترین کاری که دولت پزشکبان انجام دادهمین تک نرخی کردن ارزبود ارزدارو راهم به هرشرکتی میدن بایدجوابگوبکنندکه کجاوچطوری خرج شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها