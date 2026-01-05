  1. دين، حوزه، انديشه
تصاویری از باز شدن درهای تل زینبیه به روی عزاداران حضرت زینب

تصاویری از باز شدن درهای تل زینبیه به روی عزاداران حضرت زینب

تل زینبیه که از مدت‌ها پیش کار مرمت و بازسازی آن توسط هنرمندان ایرانی و عراقی انجام شده بود در سالروز رحلت حضرت زینب (س) میزبان عزاداران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام تل زینبیه به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب (س) به روی زائران و عزاداران باز شد.

بلندی ای که امروز به آن تل زینبیه گفته می‌شود و با احداث بنایی به زیارتگاه عاشقان اهل بیت (ع) تبدیل شده است مکانی است که حضرت زینب (س) از آنجا نظاره گر واقعه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله بود که از مدت‌ها پیش کار مرمت و بازسازی آن آغاز شد.

کارگران و هنرمندانی از ایران و عراق کار بازسازی این بنا را در چهار طبقه و متناسب با نیازها جمعیت زائران مهندسی و معماری کردند. سازه جدید در چهار طبقه و با زیربنای چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع میزبان زائران خواهد بود.

عتبه حسینیه تصاویری از بازسازی و مرمت بنای تل زینبیه را منتشر کرده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

    • مرتضی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      6 1
      پاسخ
      یا حضرت زینب (س)
    • زهرا IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      مدافع حرم زینب.
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج به حق زینب کبری س
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      یازینب(سلام الله علیها)

