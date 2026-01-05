تصاویری از باز شدن درهای تل زینبیه به روی عزاداران حضرت زینب

به گزارش خبرنگار مهر، مقام تل زینبیه به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب (س) به روی زائران و عزاداران باز شد.

بلندی ای که امروز به آن تل زینبیه گفته می‌شود و با احداث بنایی به زیارتگاه عاشقان اهل بیت (ع) تبدیل شده است مکانی است که حضرت زینب (س) از آنجا نظاره گر واقعه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله بود که از مدت‌ها پیش کار مرمت و بازسازی آن آغاز شد.

کارگران و هنرمندانی از ایران و عراق کار بازسازی این بنا را در چهار طبقه و متناسب با نیازها جمعیت زائران مهندسی و معماری کردند. سازه جدید در چهار طبقه و با زیربنای چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع میزبان زائران خواهد بود.

عتبه حسینیه تصاویری از بازسازی و مرمت بنای تل زینبیه را منتشر کرده است.