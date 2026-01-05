حضور پررنگ جامعه ورزش در ششمین سالگرد سردارشهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش جوانان امروز (دوشنبه ١٥ دی) میزبان شرکت کنندگان در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود.

این مراسم با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش، شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، مناف هاشمی معاون توسعه منابع مالی، فریبا محمدیان معاون توسعه بانوان همراه با روسای فدراسیون ها و تعداد زیادی از ورزشکاران برگزار شد.

در بخشی از این مراسم اسبقیان معاون وزیر ورزش گفت که حضور جامعه ورزش در این مراسم پیام دارد، پیام این است که جامعه ورزش بیدار و مقتدر، ایستاده است، آنجا که قهرمانان ما پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا بردند، آنجا که قهرمانان بر این پرچم سجده کردند و ورزشکاری مانند امیرحسین زارع مقابل آن زانو زد و …. استکبار جهانی آشفته و عصبانی شد.

اسبقیان تصریح کرد: استکبار جهانی باید از این عصبانیت بمیرد، جامعه ورزش نشان داد پیرو خط ولایت است و این مهم را امروز در سالگرد اسوه مقاومت نشان داد، جامعه ورزش بی تفاوت نیست، همیشه حضور فعال در صحنه دارد.

همچنین دنیامالی در این مراسم با بیان اینکه برای تبیین حقیقت شخصیت حاج قاسم بهترین تعبیر فرموده مقام معظم رهبری است که فرمودند «شهید سلیمانی مرد ایمان اخلاص و عمل بود»، گفت: او مصداق یک مدیر جهاد و خستگی‌ ناپذیر بود، او چه در ۸ سال دفاع مقدس در سال‌های پس از آن در راه حریم وطن چنان رقم خورد که او را به قهرمانی در دل مردم ایجاد کرد ، او خاضعانه خدمت کرد و با مهربانی با مردم رفتار می‌کرد.

در این مراسم از خانواده شهید متین صفاییان و شهید روح الله اعجمیان تقدیر شد.