حذف ارز ترجیحی دارو در چه شرایطی به نفع بیماران است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو و تداوم کمبود به علت افزایش قاچاق، گفت: بازار دارویی ایران اشباع شده نیست که این میزان قاچاق منطقی باشد و مطمئناً قاچاق دارو در کشور وجود دارد، اما نه با میزانی که اعلام میشود.
وی، بخش عمده قاچاق دارو را ناشی از تفاوت قیمتها دانست و افزود: تفاوت قیمت، باعث جذابیت قاچاق میشود و به همین دلیل داروها با قیمت بالاتر در افغانستان و پاکستان به فروش میرسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: معتقدیم قیمت دارو باید واقعی شود اما پرداختی از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند اما متأسفانه طی سالهای اخیر، اکثر افزایش قیمتها به مردم تحمیل شده است.
وی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزود: بودجه پیشبینی شده نیز نمیتواند تکافوی لازم برای حل این مشکل را فراهم کند و با وجود اینکه وزارت بهداشت با موضوع حذف ارز ترجیحی مخالف است اما امیدوارم دولت ارز ترجیحی دارو را حذف و معادل ریالی آن را به بیمهها اضافه کند، تا فشار بر جیب مردم افزایش نیابد و در آن صورت، جذابیت قاچاق دارو کاهش و دارو قیمت واقعی خود را پیدا میکند و دیگر نیازی به سوبسید هم نخواهد بود.
