ترخیص نخستین محموله تجاری از منطقه آزاد قصرشیرین

کرمانشاه - با صدور مجوزهای اقتصادی، اولین محموله کالای تجاری از منطقه آزاد قصرشیرین ترخیص شد و این منطقه رسماً وارد فاز اجرایی فعالیت‌های اقتصادی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با فراهم شدن مجوزهای قانونی و اقتصادی، نخستین محموله کالای تجاری از منطقه آزاد قصرشیرین ترخیص شد؛ اقدامی که آغاز عملیاتی شدن فعالیت‌های تجاری این منطقه را رقم زد و زمینه‌ساز رونق مبادلات مرزی در غرب کشور است.

این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه‌ای منطقه آزاد قصرشیرین و با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاران و تقویت فعالیت‌های اقتصادی انجام شده و ترخیص کالا را می‌توان نقطه عطفی در ورود این منطقه به مرحله اجرایی دانست.

با آغاز این روند، انتظار می‌رود ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد قصرشیرین به‌تدریج فعال شده و بستر لازم برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه فراهم شود.

همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک و با شروع عملیات اجرایی پروژه محصورسازی منطقه و تداوم اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، روند توسعه منطقه آزاد قصرشیرین شتاب بیشتری گرفته و دستاوردهای جدیدی در این مسیر محقق خواهد شد.

