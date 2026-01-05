به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پدر و تجلیل از رؤسا و دبیران سمن‌های استان کردستان با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه ویژه به ورزش و توسعه زیرساخت‌های آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان کردستان دارای ۵۴ منطقه حاشیه‌نشین است که ۱۷ منطقه آن در سنندج قرار دارد، افزود: این مناطق به عنوان بسترهای آسیب‌زا شناخته می‌شوند و نیازمند توجه ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی هستند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ضمن اشاره به اینکه استان در زمینه بسیاری از شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در رده‌های پایین‌تری قرار دارد، تصریح کرد: این وضعیت نباید ما را از تلاش برای پیشگیری و ترویج ورزش در میان همه اقشار جامعه غافل کند.

وی ورزش را عاملی مهم برای ایجاد شور، رقابت سالم و نشاط اجتماعی دانست و خواستار اصلاح رویه‌های ناپسند قومیتی در محیط‌های ورزشی شد: طرح بحث‌های قومیتی در ورزشگاه‌ها اصلاح شود، چرا که چنین رویه‌ای سلامت جامعه ورزشی را تهدید می‌کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین بر لزوم جذب مشارکت و حمایت صاحبان صنایع و معادن تأکید کرد و گفت: باید برای فعالان اقتصادی روشن شود که سرمایه‌گذاری در ورزش، سرمایه‌گذاری در سلامت و آینده جامعه است و این اقدام هم به توسعه اجتماعی و هم به ارتقای نشاط عمومی کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه ورزش ادامه داد: کردستان سرشار از قهرمانان و استعدادهای ورزشی است و دفتر نماینده ولی فقیه نیز در راستای رسالت خود از برنامه‌های حمایتی ورزشکاران پشتیبانی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نبود آشنایی کافی برخی اقشار با ورزش و کمبود فرهنگ ورزش همگانی را یکی از مشکلات اصلی دانست و افزود: ترویج ورزش همگانی باید به یک اولویت تبدیل شود تا نسل جوان با الگوگیری از ورزش، سلامت جسم و روح خود را تقویت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت از تیم‌های فعال و پرافتخار استان در لیگ‌های کشوری تأکید کرد و با اشاره به وضعیت تیم فوتبال بانوان استان گفت: این تیم وضعیت قابل توجهی در نتایج ندارد و باید از آن به عنوان نمادی از ظرفیت‌های بالای زنان کردستانی در عرصه ملی حمایت شود.