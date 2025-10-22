پورذهبی: استعدادهای ورزشی کردستان باید حفظ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با مدیرکل و کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان استان، با تأکید بر نقش کلیدی ورزش در سلامت فردی، نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای فرهنگی، اظهار داشت: ورزش یک مقوله موقتی یا مقطعی نیست که در زمان مسابقات جهانی یا ملی به آن بپردازیم؛ بلکه باید بهعنوان یک راهبرد اساسی در برنامهریزیهای کلان کشور دیده شود.
وی با اشاره به علاقه شخصی خود به ورزش و پیگیری مستمر اخبار ورزشی، افزود: بنده روزانه چندین بار صفحات ورزشی را مرور میکنم و علاقه زیادی به حضور در محیطهای ورزشی دارم.
پورذهبی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مجموعههای ورزشی در شهرستانهایی مانند کامیاران، مریوان و دلبران، اظهار داشت: بسیاری از این سالنها در حال فرسودهشدن هستند و میلیاردها تومان تجهیزات ورزشی در فضایی نگهداری میشود که حتی از حداقل امکانات بهداشتی، ایمنی و رفاهی نیز برخوردار نیستند و این وضعیت زیبنده استان با چنین استعدادهایی نیست.
وی با اشاره به وضعیت خوابگاههای ورزشی و کمبود امکانات رفاهی برای ورزشکاران بهویژه در جریان برگزاری مسابقات، گفت: در حال حاضر ورزشکاران، بهویژه بانوان، با مشکلات متعددی مواجهاند و از نبود خوابگاه مناسب تا تأمین هزینههای ایاب و ذهاب و حتی تهیه غذا و در مواردی، ورزشکاران ناچارند خودشان آشپزی کنند یا با خودروهای شخصی به مسابقات اعزام شوند که این وضعیت شایسته این قهرمانان نیست.
نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به جایگاه والای استعدادهای ورزشی در استان، گفت: ظرفیت انسانی کردستان، بهویژه در حوزه ورزش بانوان، بسیار بالاست و تیم فوتبال بانوان استان اکنون در انتهای جدول قرار دارد و اگر چارهای نیندیشیم، احتمال سقوط آن وجود دارد بنابراین باید بررسی شود که این ناکامیها ناشی از ضعف مالی است یا نبود راهبرد تاکتیکی.
وی افزود: متأسفانه برخی تیمها در تهران میلیاردها تومان هزینه میکنند و خبری از موفقیت نیست؛ پس صرف پول نمیتواند پاسخگوی همه مشکلات باشد، حمایت مالی باید هدفمند باشد و با بهرهگیری از ظرفیتهای دروناستانی و استعدادهای بومی، مسیر پیشرفت را هموار کرد.
پورذهبی با اشاره به ضرورت رسیدگی ویژه به ورزش بانوان، استخدام قهرمانان ملی و حمایت از سازمانهای مردمنهاد جوانان، تأکید کرد: ما آمادهایم که در سطح ملی پیگیر موضوعات باشیم و اگر لازم باشد، دیداری با وزیر ورزش ترتیب دهیم، رایزنی کنیم و مشکلات ورزش کردستان را بهصورت مستقیم منتقل کنیم.
وی با ذکر خاطراتی از ورزشکاران فقید مانند "فریاد امینیپور"، بر لزوم حمایت از قهرمانانی که مایل به ماندن و خدمت در استان هستند، تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم این سرمایهها از بین بروند و باید شرایطی فراهم شود که قهرمانان ما بتوانند در استان بمانند، رشد کنند و منشأ اثر باشند.
